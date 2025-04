Gissella Molina denunció por violencia política de género a Lourdes Tibán

La asambleísta por Cotopaxi, Gissella Molina, acudió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), este viernes 25 de abril del 2025. Presentó dos denuncias, una por violencia política de género, en contra de la prefecta de su provincia, Lourdes Tibán, supuestamente por "discriminar a los montuvios, por reclamar justicia y equidad para nuestro sector, que ha estado abandonado".

¿Qué argumentó la asambleísta Molina?

Según la asambleísta Gissella Molina, el movimiento Pachakutik tiene 25 años la prefectura de Cotopaxi. Y "cuando alguien levanta la voz es motivo de amenazas, discriminación y amedrantamiento. Además de las denuncias ingresadas a Fiscalía, para investigar, se tiene que hacer justicia", dijo.

A la prensa, frente al TCE, Molina le habló de "oligarquía indígena". Aseguró que: "Entre la familia (Leonidas) Iza, (Jorge) Guamán y Tibán son los más millonarios de la provincia", sin presentar pruebas.

No le preguntaron por qué alega que la prefecta Tibán cometió violencia política de género en contra de ella. La segunda denuncia es por utilización de recursos públicos. En la web del TCE aún no constan las denuncias.

"Hemos pedido que la destituyan, le suspendan derechos políticos. Ella usó la Prefectura para inaugurar obras, llevar a su círculo familiar. Si se cansaron de 10 años de correísmo, nosotros estamos cansados de tener a la oligarquía indígena ordenando y sangrando a la provincia de Cotopaxi", dijo Molina.

El antecedente

El 25 de febrero, la prefecta Lourdes Tibán anunció que el 15 de mayo, cuando la asambleísta Molina deje de tener inmunidad, ya que no fue reelegida, la denunciará ante la Fiscalía. Esto luego de escuchar declaraciones de la legisladora "en Radio Novedades". En un video que compartió en sus redes sociales, señaló: "Me colmaste la paciencia Mama Lucha, hoy has topado lo que más amo en esta vida, a mis hijos y para topar a mis hijos... Dices que tienes pruebas de que mis hijos tienen contratos con la mafia".

En videos, que se difunden en redes sociales, se escucha que Molina acusa la prefecta de hacer contrataciones con una estructura delincuencial y además inmiscuye a los hijos de la prefecta, dos universitarios y una niña, en la pelea política. Tibán dijo que denunciará en la Fiscalía a la legisladora, por mencionar a sus hijos.

