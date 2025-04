Lourdes Tibán: “El Ecuador votó con conciencia, pero queda una nación dividida”

Cotopaxi. Tras los resultados del reciente proceso electoral, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, realizo una reflexión amplia sobre el panorama político nacional, el papel del movimiento indígena y los desafíos que enfrenta su provincia. Tibán felicitó al país por haber participado de forma pacífica y democrática, aunque reconoció la profunda polarización que persiste en Ecuador.

¿Cómo está el paso en la vía Alóag Santo Domingo hoy? Hubo 6 derrumbes Leer más

"En democracia se gana o se pierde con uno o dos votos. Yo misma he perdido dos veces una alcaldía, y cuando ya ves los datos con el 90 %, se acepta el resultado", manifestó con serenidad. Destacó que la jornada electoral, aunque atípica en su ambiente de quietud, transcurrió sin mayores incidentes y reflejó un voto consciente por parte de los ciudadanos.

La prefecta fue enfática al señalar que, pese a que el país ha elegido nuevo presidente, ahora se requiere una "minga nacional" para recuperar la seguridad y la unidad. Sin embargo, advirtió sobre una fractura evidente dentro del movimiento indígena, dividido entre apoyos a candidatos que, según ella, no los representan. “Ni uno ni otro es parte del movimiento indígena, y aún así nos peleamos por ellos. Eso hay que repensar”, expresó.

Tibán también abordó la situación de Cotopaxi, una provincia que, según afirma, requiere atención urgente del gobierno nacional. Extendió una invitación pública al presidente electo para que visite el territorio y conozca de cerca las necesidades de vialidad, infraestructura educativa, y apoyo al agro. "Cotopaxi necesita puentes, carreteras, escuelas. Hay unidades educativas que se caen a pedazos, y los proyectos multipropósito están en espera", reclamó con firmeza.

Voto indígena

Sobre el voto indígena, la prefecta subrayó que en varias provincias con predominancia de pueblos originarios, el respaldo mayoritario fue para el nuevo presidente. “Eso debe hacernos reflexionar. ¿Qué pasó con los 500 mil votos de mashi Leo? Ese fue un voto de resistencia, de dignidad. Pero se perdió cuando nuestros líderes se fueron con quienes nos hicieron daño”.

Criticó duramente la dirección política del movimiento indígena, señalando que su mensaje de unidad y autonomía no fue respetado. “Callé porque callando me veo más bonita. No me escucharon y por eso decidí enfocarme en trabajar por la provincia”, afirmó.

Finalmente, destacó el rol de los adultos mayores en esta elección, a quienes consideró un grupo que dio una gran lección de civismo. “Vimos a personas mayores que no podían caminar, pero pedían ir a votar. Ellos también esperan cambios, ellos también votaron por dignidad. Muchos han perdido su bono y es momento de que el nuevo gobierno reconsidere esta injusticia”.

Lourdes Tibán cerró su mensaje reiterando su compromiso con todos los cotopaxenses, más allá de banderas políticas. “Soy de Pachakutik, pero cuando uno es autoridad, gobierna para todos. Necesitamos un gobierno que entienda la diversidad del Ecuador y que trabaje desde el respeto por todos los sectores sociales y étnicos”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO