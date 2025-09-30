Comparativa de gamas altas: Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max en el día a día

Xiaomi y Apple compiten en la gama alta con dos modelos que redefinen potencia, diseño y experiencia diaria

Xiaomi y Apple compiten en la gama alta con propuestas que redefinen potencia, diseño y experiencia tecnológica diaria.

La competencia por ser el mejor de los smartphones se intensifica con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max. Ambos dispositivos representan lo más avanzado de sus marcas, pero sus diferencias en diseño, autonomía, cámara y experiencia de uso marcan dos visiones distintas sobre lo que debe ofrecer un teléfono de gama alta.

Mientras Apple apuesta por la continuidad y la integración con su ecosistema, Xiaomi arriesga con una pantalla trasera funcional, batería de larga duración y un enfoque más versátil para el usuario cotidiano.

(Te invitamos a leer: Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17)

Diseño y pantallas: innovación vs. tradición

El iPhone 17 Pro Max mantiene su línea clásica con cuerpo de titanio y pantalla OLED de 6,9 pulgadas, protegida por Ceramic Shield 2. Xiaomi, en cambio, incorpora una pantalla trasera AMOLED de 2,9 pulgadas que permite ver notificaciones, controlar música y usar la cámara principal como visor para selfies.

Ambos modelos ofrecen paneles principales de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, pero Xiaomi supera en brillo con 3.500 nits, ideal para exteriores.

Rendimiento y autonomía: potencia sin límites

El iPhone 17 Pro Max integra el chip A19 Pro de 3 nanómetros, optimizado para eficiencia energética e inteligencia artificial. Xiaomi responde con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, lo que lo convierte en una máquina de rendimiento puro.

En autonomía, Xiaomi lidera con una batería de 7.500 mAh y carga rápida de 100W por cable y 50W inalámbrica, frente a los 5.088 mAh del iPhone y su carga más moderada.

RELACIONADAS Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17 con cuatro modelos y rediseño de cámaras

Cámaras: precisión vs. creatividad

Apple mantiene su sistema de tres lentes de 48 MP con LiDAR, ideal para baja luz y realidad aumentada. Xiaomi apuesta por cuatro sensores de 50 MP desarrollados junto a Leica, incluyendo un teleobjetivo con zoom óptico 5x y una cámara frontal de 50 MP4.

La pantalla trasera del Xiaomi permite usar la cámara principal para selfies, lo que mejora la calidad de las imágenes en redes sociales y contenido creativo.

iPhone 17 Pro Max o Xiaomi 17 Pro Max: dos filosofías, un mismo objetivo 👉 redefinir la gama alta. ¿Con cuál te quedas? #Smartphones #Tecnología #GamaAltahttps://t.co/7eMAPFBFcb pic.twitter.com/J9MGzdqxP6 — ENTER.CO (@ENTERCO) September 28, 2025

La china Xiaomi planea entrar en el mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027 Leer más

En el uso diario, el iPhone 17 Pro Max ofrece estabilidad, soporte global y una experiencia integrada para quienes ya forman parte del ecosistema Apple. El Xiaomi 17 Pro Max, por su parte, destaca por su autonomía, versatilidad y funciones diferenciadoras que lo convierten en una opción atractiva para usuarios que buscan innovación sin comprometer rendimiento.

Ambos modelos representan lo mejor de sus marcas, pero la elección dependerá del perfil del usuario: continuidad y soporte o potencia y personalización.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.