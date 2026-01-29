Barcelona SC fortalece su equipo con Darío Benedetto pensando en la Libertadores 2026

Benedetto lidera una camada de 13 refuerzos pensada para elevar el nivel internacional del Ídolo

La incorporación de Darío el ‘Pipa’ Benedetto avivó el 29 de enero de 2026 el fervor de la hinchada torera. El atacante argentino arribó al mediodía a Guayaquil, provocando una ‘locura’ en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde confesó sentirse plenamente motivado por el desafío de jugar en Barcelona SC.

(Lea también: "Kendry Páez tiene más noches que Batman": Lo que revelan tras fichar con River Plate)

Aunque su plan inicial era quedarse en Buenos Aires junto a sus hijos, la dimensión del Ídolo modificó su decisión. Benedetto resaltó que actuar en “un club con una hinchada tan grande” lo entusiasma, aspecto clave para aceptar este nuevo reto profesional tras dejar Newell’s Old Boys.

Así fue el recibimiento de Benedetto en Guayaquil

🇪🇨🫢 "QUEREMOS CAMPEONATOS, NO SE VENGA A ROBAR LA PLATA".



La bienvenida de los hinchas de Barcelona a Darío Benedetto. pic.twitter.com/96Ik0JYGXY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 29, 2026 ID:

Miembros de la barra Sur Oscura dieron la bienvenida al delantero de 35 años con cánticos de respaldo y pedidos de goles. En los breves cuatro minutos que demoró Benedetto en abordar el vehículo, el entorno combinó euforia y mensajes de aliento para quien será el referente ofensivo del plantel esta campaña.

Con la contratación de Benedetto, el técnico venezolano César Farías ya acumula 13 refuerzos confirmados para la temporada 2026. En la actualidad, el Ídolo dispone de 30 futbolistas, un plantel concebido para competir en la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

Noche Amarilla y primeros ensayos de Farías

La afición aguarda asistir el sábado 31 de enero de forma masiva al Monumental desde las 14:00 para celebrar la tradicional Noche Amarilla. Será la ocasión para que Farías, campeón con Aucas en 2022, comience a mostrar su sello táctico ante un ilusionado Guayaquil City.

Revive las 5 ediciones más emblemáticas de la Noche Amarilla del Barcelona SC Leer más

El esquema predilecto del entrenador es el 4-2-3-1, sistema que intentará afinar para luchar en los tres torneos del año. La meta institucional es concreta: alcanzar instancias decisivas en cada competencia, apoyándose en la jerarquía de figuras internacionales recientemente sumadas.

La cuenta regresiva para la Libertadores

El recorrido oficial arrancará el 18 de febrero frente a Argentinos Juniors, por la fase preliminar 2 de la Copa Libertadores. Antes del estreno copero, Barcelona jugará otros dos amistosos: ante Guayaquil City el 4 de febrero y contra el Inter de Miami de Lionel Messi el día 7.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!