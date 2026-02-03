Daniel Noboa anuncia aumento del 25 % al presupuesto para federaciones deportivas

Referencial. El presidente Daniel Noboa en un evento en Pichincha, en enero.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes 3 de febrero un incremento del 25 % en el presupuesto destinado a federaciones, ligas y organizaciones deportivas, una medida que —según afirmó— busca saldar una “deuda histórica” con el deporte nacional.

El anuncio se da, dijo el mandatario, en un contexto de mayor estabilidad económica, lo que permite reforzar el respaldo estatal a los atletas y a los procesos deportivos en todo el país.

El anuncio y el mensaje del Gobierno

“Hoy, la estabilidad económica nos permite saldar una deuda histórica con el deporte ecuatoriano. Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo: incrementamos en un 25 % el presupuesto para el deporte”, escribió Noboa en su cuenta de Instagram, donde acompañó el mensaje con un video junto a destacados deportistas.

El presidente aseguró que este aumento permitirá “entrenar sin límites, competir con respaldo y que el talento no se quede fuera por falta de recursos”.

La voz de los deportistas

El anuncio fue recibido con expectativa por atletas de alto nivel.

“Lo que por años esperábamos”, expresó el marchista Daniel Pintado, quien ganó una medalla de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, Mimi Barona, campeona sudamericana de surf, aseguró que con esta decisión se hace “justicia” con los deportistas del país.

Así se distribuirán los recursos

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que, con el aumento anunciado, el presupuesto total asciende a 51,7 millones de dólares, que serán asignados a federaciones, ligas y organizaciones deportivas.

Según la cartera de Estado, estos recursos permitirán fortalecer la capacidad operativa de las entidades deportivas y ampliar programas que impactan directamente en la formación deportiva, el alto rendimiento y el bienestar ciudadano.

Prioridad al deporte formativo

Del total asignado para 2026, 41,8 millones de dólares se destinarán al deporte formativo, con el objetivo de impulsar la masificación de la práctica deportiva, el desarrollo de talentos y el fortalecimiento de procesos formativos a escala nacional.

Apoyo al alto rendimiento y al deporte comunitario

Otros 7,4 millones de dólares estarán dirigidos al alto rendimiento, enfocados en la preparación especializada y la competitividad internacional de los atletas ecuatorianos.

Además, se asignará presupuesto a programas públicos de educación física y recreación, orientados a fomentar el deporte comunitario y la actividad física en distintos territorios del país.

