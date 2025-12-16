COE ordena desalojo de federaciones deportivas por recorte de presupuesto

Christopher Paredes, seleccionado de patinaje, vive en la concentrado que la federación tiene en el COE.

Con fecha del 15 de diciembre de 2025, 14 federaciones ecuatorianas por deporte fueron notificadas que hasta el 15 de enero de 2026 deberán salir de las oficinas y coliseos ubicados en las inmediaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), debido a un plan de reingeniería en el que se encuentran para priorizar y optimizar gastos, al no contar con el presupuesto que brinda el estado.

“A la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación Deporte y Cultura, sobre el registro del directorio... la institución se ve imposibilitada de continuar subvencionando los valores correspondientes al pago de los servicios básicos (energía eléctrica, agua), mantenimiento (conserje y suministro de limpieza) y guardianía”, explica la carta.

Federaciones notificadas por el COE

El Trofeo de la Copa del Mundo 2026 pasará por Ecuador Leer más

Ante lo crucial de la decisión, Fernando Ibáñez, actual tesorero del COE, conversó con EXPRESO para explicar en detalle dicho plan de reingeniería, las motivaciones y lo que implica para las ecuatorianas notificadas, entre ellas ciclismo, surf, basquet, bádminton, balonmano, gimnasia, patinaje, buceo, tae kwon do, bolos y tiro olímpico.

“No es nada político (la decisión), sino enteramente técnico”, arrancó diciendo Ibáñez, quien además de ocupar el cargo ha estado vinculado al movimiento olímpico desde diferentes frentes por 18 años, e incluso es tío de Roberto Ibáñez, actual Viceministro del Deporte, cartera de estado que habría entregado fondos al COE solo hasta octubre de este año, de ahí que se encuentran abocados a hacer estos recortes.

“El mantenimiento de las instalaciones que el COE proporciona a estas federaciones abarca cerca de 6.000 dólares.... Solo en servicio eléctrico se gastan cerca de $ 2.600. Todo lo paga el COE, ninguna federación durante los últimos 15 años han pagado 1 centavo”, precisó.

Instalaciones deterioradas y espacios sin uso

Según Ibáñez, el Plan de Mantenimiento y Adecuación de coliseos y oficinas COE se hizo en base a un estudio donde se pudo constatar que algunas instalaciones de federaciones se encuentran deterioradas y otras incluso abandonadas. “Cuatro no vienen hace varios años (esquí, remo, sóftbol y ajedrez, pasan cerradas), otras no están operativas; otras por estar intervenidas sus encargados pasan en Quito. Mientras que en el caso de judo y pesas no saldrán sus coliseos, sino que se unificarán con sus oficinas”, precisó.

Fernando Ibáñez, actual tesorero del COE, explicó en qué consiste el plan de reingeniería de oficinas y coliseos de la institución. Freddy Rodríguez / Expreso

Rechazo y preocupación desde las federaciones

Marisol Castro, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Patinaje, una de las notificadas del ‘desalojo’ lamentó la medida y aseguró que lo que se intenta hacer “perjudicará directamente a los deportistas”.

“Específicamente el coliseo de donde nos notificaron que debemos salir sirve para preparar a deportistas y dar de hospedaje a 16 patinadores más de provincia cuando vienen a alistarse para competencias nacionales e internacionales. Aquí han estado recientemente campeonas mundiales como Gabriela Vargas, María Loreto Arias y muchas otras deportistas que suelen quedarse por ser de distintas provincias. Eso sin contar entrenadores y demás personal”, acotó.

Siga leyendo: (Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana)

Sobre lo que Ibáñez mencionó que el COE corre con los gastos de todo, Castro cuestionó aquello y dijo que su federación paga el servicio de agua, así como la conserjería y los productos de limpieza.

Marisol Castro, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Patinaje, contraria a la decisión de 'desalojo' del COE. Freddy Rodríguez / Expreso

El impacto en los deportistas

Christopher Paredes, patinador y seleccionado del país en ese deporte, aseguró que vive en las instalaciones del coliseo desde 2022 y que de hacerse efectivo el desalojo, tendrá una gran repercusión. “Personalmente soy de Milagro y estar aquí me ha permitido entrenar por las mañanas y en la tarde y noche para poder ganar medallas para el país”.

La titular de la Federación de patinaje recalcó que la notificación carece de autenticidad. “No nos vamos a ir del coliseo... Quien firma (Shuber Urgilés, asesor jurídico del COE) es alguien que no forma parte de un directorio que de paso no está reconocido por el gobierno. Esto perjudica al deportista”, cerró.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!