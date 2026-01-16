Fedeguayas: "Solo queremos salvaguardar a los deportistas"

La presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, María Eduarda Fuentes, explicó las causas de la situación con el COE

La patinadora guayaquileña Eduarda Fuentes es la presidenta encargada de Fedeguayas, luego de Roberto Ibáñez dejara el cargo para tomar el Viceministerio del Deporte.

La presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, María Eduarda Fuentes, en rueda de prensa casi simultánea a la que ofrecieron los dirigentes del COE, dio detalles de la terminación parcial del comodato que mantiene la institución con el máximo órgano del olimpismo nacional.

RELACIONADAS Hinchas de Emelec exigen la renuncia de Jorge Guzmán en el Capwell

Fuentes, a través de una videollamada y con Israel Verdugo, presidente de Fedenador, de manera presencia justificó que la decisión adoptada va exclusivamente en defensa del bienestar de los deportistas y del movimiento olímpico nacional. "La terminación parcial del comodato con el COE se hizo para salvaguardar a los deportistas", precisó Fuentes manteniendo la postura de supervisar que la actividad en los espacios se mantengan.

Te puede interesar: Audiencia entre Emelec y Viceministerio del Deporte: ¿Está en riesgo Jorge Guzmán?

De acuerdo con Otto Coello Chang, síndico de la matriz provincial del deporte, Fedeguayas pasó a quitar parcialmente el comodato a áreas del COE como los 4 coliseos, el garaje y las oficinas de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, sitios a los que "el COE había decidido dejar de atender" por falta de presupuesto. "Solo queremos garantizar que no se deje de atender al deportista", sentenció durante el trámite el jueves 15 de enero.

RELACIONADAS Así fue la visita de Justin Lerma a Borussia Dortmund antes de su fichaje definitivo

Como pruebas, en las redes sociales de Fedeguayas se publicó fotos donde personal de limpieza da mantenimiento a las áreas en las que entraron a intervenir y adecentar.

Las pruebas de Fedeguayas

🫡Manos a la obra.



La mañana de este viernes 16 de enero, la Federación Deportiva del Guayas desplegó una cuadrilla de limpieza para intervenir y adecentar varios escenarios deportivos contiguos al Comité Olímpico Ecuatoriano, reafirmando su compromiso de precautelar las… pic.twitter.com/k952YRo9KF — #GuayasCompite (@Fede_Guayas) January 16, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!