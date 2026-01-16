Expreso
Eduarda Fuentes patinadora
La patinadora guayaquileña Eduarda Fuentes es la presidenta encargada de Fedeguayas, luego de Roberto Ibáñez dejara el cargo para tomar el Viceministerio del Deporte.CORTESIA

Fedeguayas: "Solo queremos salvaguardar a los deportistas"

La presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, María Eduarda Fuentes, explicó las causas de la situación con el COE

La presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, María Eduarda Fuentes, en rueda de prensa casi simultánea a la que ofrecieron los dirigentes del COE, dio detalles de la terminación parcial del comodato que mantiene la institución con el máximo órgano del olimpismo nacional.

Fuentes, a través de una videollamada y con Israel Verdugo, presidente de Fedenador, de manera presencia justificó que la decisión adoptada va exclusivamente en defensa del bienestar de los deportistas y del movimiento olímpico nacional. "La terminación parcial del comodato con el COE se hizo para salvaguardar a los deportistas", precisó Fuentes manteniendo la postura de supervisar que la actividad en los espacios se mantengan.

De acuerdo con Otto Coello Chang, síndico de la matriz provincial del deporte, Fedeguayas pasó a quitar parcialmente el comodato a áreas del COE como los 4 coliseos, el garaje y las oficinas de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, sitios a los que "el COE había decidido dejar de atender" por falta de presupuesto. "Solo queremos garantizar que no se deje de atender al deportista", sentenció durante el trámite el jueves 15 de enero.

Como pruebas, en las redes sociales de Fedeguayas se publicó fotos donde personal de limpieza da mantenimiento a las áreas en las que entraron a intervenir y adecentar.

Las pruebas de Fedeguayas

