Super Bowl 2026: Darke Maye, el jugador a seguir de Patriots que emula a Tom Brady

El jugador de fútbol americano Drake Maye intentará este domingo 8 de febrero, en el Super Bowl LX, emular lo hecho por Tom Brady en la edición XXXVI y llevar a los New England Patriots a ganar el trofeo Lombardi en su segunda temporada en la NFL.

Y es que a sus 23 años, Maye forja su camino en los Pats sobre las huellas del futuro miembro del Salón de la fama. Cuenta la historia que Brady llegó a New England en la temporada 2000 y al año siguiente salió victorioso en el Super Bowl XXXVI, con victoria sobre los Rams, un equipo de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). Ahora, en el caso de Drake, desembarcó en los Pats en 2024 y, una campaña después, está llamado a liderar al equipo en la búsqueda de triunfar en el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks, franquicia del Oeste de la NFC.

Similitudes

Tom Brady marcó la historia de la NFL, es considerado uno de los mejores en este deporte Cortesía

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, ganó con Patriots seis campeonatos, convirtiéndolos en el equipo más ganador de Super Bowls, junto con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno. Con este antecendente, Drake Maye inicia su camino con un futuro promisorio, a la sombra de su predecesor.

Es destacable que al final de la temporada regular 2025, el chico nacido en Huntersville, North Carolina, presume mejores números que el 15 veces Pro Bowl en su segundo año en la liga. Por ejemplo, en el 2001, Brady lideró el equipo, que hizo una campaña de 11 victorias y cinco derrotas para obtener el título del Este de la NFC y fue el segundo sembrado de la AFC en los playoffs. Completó 264 envíos para 2.843 yardas, 18 anotaciones y sufrió 12 intercepciones; tuvo un índice de pasador de 86.5.

Te puede interesar: Calendario de la LigaPro 2026: ¿Cuándo se jugarán los Clásicos del Astillero?

Por su parte, en 2025, Maye fue fundamental para que Patriots ganaran el Este con marca de 14 victorias y tres derrotas, registro con el que se clasificaron como el número dos de la AFC a postemporada. Ya en la campaña regular conectó 354 pases para 4.394 yardas, 31 touchdowns y padeció ocho intercepciones; su índice de pasador fue de 113.5. Números superiores a Brady, pero que le falta coronar con una victoria el domingo sobre los Seattle Seahawks, rival al que Tom ya derrotó en el Super Bowl XLIX, de la temporada 2014.

Su propia historia

Inter Miami vs Barcelona SC: así es la lujosa suite presidencial que alojará a Messi Leer más

A pesar de su juventud, desde su llegada a los Pats en 2023, Maye dejó claro en su primer encuentro con los medios que lo último que quería era intentar ser una copia de Tom Brady. “Brady es el mejor de todos los tiempos. Nunca voy a ser Tom Brady; él es ‘el hombre’ en este equipo; yo sólo voy a intentar ser Drake Maye”, afirmó tras ser reclutado.

Y es que el recorrido de Brady en 20 años en los Pats y 23 en la NFL no es la meta del chico. Tom ganó siete Super Bowls (seis con Pats y uno con Buccaneers), fue MVP en cinco de ellos, un récord; acumuló la mayor cantidad de partidos jugados para un quarterback, con 335; es el número uno en envíos de anotación, con 649; yardas por pase, 89.214; pases completos, 7.753; victorias en playoffs, 35, entre otros múltiples récords.

Lo único que Maye comparte hasta ahora con él es que está en el mismo punto de inicio, una posición desde donde surgen las leyendas.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!