Emelec se refuerza para 2026: Gonzalo Nápoli será jugador azul

Gonzalo Nápoli será nuevo jugador del Club Sport Emelec, según Cesar Luis Merlo, periodista especializado en mercados de fichajes sudamericanos. En su cuenta de X, el periodista argentino confirmó que ya hay un acuerdo verbal para que el Club León, dueño de su pase, lo preste a los guayaquileños por un año con opción a compra.

El deportista uruguayo juega como mediocentro, tiene 25 años de edad y ya ha pasado por clubes de su país como: Defensor Sporting, River Plate (URU) y Liverpool. Además, ya tuvo su primera experiencia en el exterior, jugando para el Club León de México, en donde no tuvo destacadas participaciones, jugando apenas 15 partidos con los mexicanos.

Te puede interesar: Calendario de la LigaPro 2026: ¿Cuándo se jugarán los Clásicos del Astillero?

En donde si ha destacado es en su país, donde ha sabido ser campeón en dos ocasiones con el Liverpool uruguayo, ganando el Campeonato Uruguayo y la Supercopa Uruguay. Entre goles y asistencias el 'charrua' se ganó el corazón de los hinchas uruguayos, a los que aparentemente tendrá que decirles adiós para llegar al Emelec.

🚨Gonzalo Nápoli es nuevo refuerzo de Emelec: ya hay acuerdo de palabra para que el León 🇲🇽 lo ceda a préstamo por un año y con una opción de compra.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @bet593 👉 https://t.co/tu8mYsJIm6 pic.twitter.com/WmFdzkq5VT — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 4, 2026

La carrera de Gonzalo Nápoli

Fixture de la LigaPro 2026: Así se jugarán las 30 fechas de la primera fase Leer más

El mediocampista uruguayo Gonzalo Nápoli se incorporará al Club Sport Emelec como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El jugador de 25 años llega procedente del Club León de México en condición de préstamo por un año, con opción de compra a favor del equipo ecuatoriano. Nacido el 8 de mayo de 2000 en Montevideo, Nápoli se desempeña principalmente como mediocentro y destaca por su visión de juego y pie izquierdo.

En su carrera profesional, Nápoli inició en las divisiones formativas de Defensor Sporting, donde debutó en Primera División en 2018. Posteriormente, jugó en River Plate de Montevideo (incluyendo un préstamo en 2021 y etapa permanente en 2022), y tuvo su etapa más destacada en Liverpool FC de Uruguay entre 2023 y 2025 (con un préstamo en 2025 desde León).

Nápoli ha disputado alrededor de 194 partidos oficiales en clubes, con 8 goles y 18 asistencias. En competiciones uruguayas (Apertura, Clausura e Intermedio), registra más de 150 apariciones con contribuciones ofensivas consistentes.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!