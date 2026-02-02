Copa Davis | Álvaro Guillén, con motivos para “volver a creer”

La raqueta # 1 de Ecuador habla de la “difícil” serie Copa Davis que se disputa este fin de semana ante Australia

Álvaro Guillén, raqueta #1 de Ecuador, entrena desde el fin de semana en la sede de Quito, donde se jugará el duelo.

“La última vez en Quito el resultado fue bueno (3-2 ante Bosnia); de ahí que repetir la sede viene bien porque estuvimos a gusto, pudimos ganar un enfrentamiento que era muy duro. Sin duda que eso te da buenas sensaciones para volver a creer y regresar por más, ahora con Australia”. Con esas palabras, la raqueta número 1 del país, Álvaro Guillén, refleja el ambiente positivo, pero no triunfalista, que se vive a cuatro días de la disputa de serie entre Ecuador ante Australia.

El duelo de Copa Davis, válido por la primera ronda de Qualifiers, que se disputará entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el Quito Tenis y Golf Club de la ciudad capital, lleva consigo la expectativa de revivir un enfrentamiento entre ambos países que no se había dado hace 25 años.

De acuerdo con los registros, la última y única ocasión en que midieron fuerzas fue en febrero de 2001, con triunfo 4-1 de Australia por el Grupo Mundial. En ese entonces, los australianos Patrick Rafter y Lleyton Hewitt (quien ahora integra el equipo como capitán) ganaron sus singles ante los hermanos Nicolás y Giovanni Lapentti. Al final se descontó con el triunfo de los hermanos Lapentti ante Wayne Arthurs y Todd Woodbridge. Esta vez la historia lleva a ambos países a Quito.

Haber escogido nuevamente la altura para jugar tiene una reflexión especial para Guillén: “Jugar en Quito siempre tiene muchas variables; sin embargo, pese a que la última vez nos fue muy bien, nunca se sabe... Hay que tratar de ponerle mucha cabeza”, precisó el jugador que estuvo en la victoria ante Bosnia, en septiembre del año pasado, también en la sede del Quito Tenis y Golf Club.

Equipos de Ecuador y Australia listos

Con la llegada la noche del domingo del último grupo de tenistas australianos, los equipos quedaron prácticamente listos para el compromiso. Por Ecuador estarán además de Álvaro Guillén (#193 ATP), Andrés Andrade (270), Diego Hidalgo (#75 en dobles) y Gonzalo Escobar (#80 en dobles). Raúl Viver será el capitán.

Ya del lado del equipo rival, llega Lleyton Hewitt en la capitanía de un grupo compuesto por James Duckworth (#86), Aleksandar Vukic (#78), Rinky Hijikata (#111), Jordan Thompson (#111) y Thanasi Kokkinakis (#539).

“Muchos venimos cumpliendo un viaje largo desde Europa, pero esto es Copa Davis, no se puede perder. Todos darán al máximo en la preparación estos días y debemos estar preparados. Las prácticas intensas están por comenzar y nada hay que adaptarse lo mejor posible hasta el sábado”, resaltó el singlista nacional Andrés Andrade.

Así se jugará la serie en Quito

La cancha principal del Quito Tenis y Golf Club tiene aforo para 3.500 personas. Ahí Ecuador ya venció 3-2 a Bosnia, en 2025. Cortesía

De acuerdo con la organización del torneo, las eliminatorias se jugarán al mejor de cinco partidos, con dos individuales el primer día, desde las 11:00. Ya en el segundo día, desde las 10:00 será el partido de dobles y posteriormente los dos individuales. Todos los cotejos se disputarán al mejor de tres sets.

El ganador de la llave entre ecuatorianos y australianos se enfrentará en la segunda ronda de Qualifiers que está prevista jugarse en septiembre de 2026, ante el ganador entre Noruega y Gran Bretaña. La Federación Ecuatoriana de Tenis anunció que aún hay entradas disponibles para el Ecuador vs Australia en www.superticket.ec.

