Champions: PSG de Pacho y Brujas de Ordóñez ya tienen rivales en los playoffs

Pacho y Ordóñez sostienen la bandera ecuatoriana en los playoffs de Champions, ambos desde la defensa

El mapa de la Champions League ya tiene rutas marcadas. Willian Pacho con el PSG tendrá en frente al Mónaco y Joel Ordóñez con Brujas al Atlético de Madrid como rivales de playoffs y la bandera tricolor vuelve a asomarse en el torneo más exigente del continente.

Pacho, firme en la zaga del PSG, afrontará un pulso de acento francés frente al Mónaco. Serie corta, margen mínimo y máxima tensión. El primer asalto será el 17 de febrero en campo monegasco y la definición llegará el 24 en el Parque de los Príncipes. No hay espacio para distracciones: en París la Champions no se juega, se persigue.

Dos defensas ecuatorianos en la Champions

Del otro lado aparece Joel Ordóñez, consolidado en el Brujas. El joven defensor tendrá un examen de jerarquía ante el Atlético de Madrid, un equipo que convierte cada eliminatoria en batalla táctica. Los belgas abrirán en casa y luego viajarán a España para cerrar la serie. Para Ordóñez es vitrina y prueba de carácter.

Hay un dato que pinta de cuerpo entero el momento ecuatoriano: los dos representantes en carrera son defensores. Ecuador compite desde el fondo, desde la lectura, desde la firmeza. La tricolor resiste en Europa con zagueros que ya no solo prometen, sino que responden.

Mourinho vuelve al Bernabeu, una locura

Y como si el guion necesitara más drama, el sorteo también trajo historias pesadas. Real Madrid y Benfica vuelven a cruzarse tras aquella herida en Lisboa. Y en medio del foco reaparece José Mourinho, nombre que todavía provoca ecos en el Bernabéu. El portugués regresa a una casa que lo discutió y lo celebró. En Champions, la memoria también juega.

Febrero dictará sentencia. Para Ecuador, cada cruce es una oportunidad de seguir escribiendo presencia en la élite. Pacho y Ordóñez cargan esa bandera con sobriedad. Sin ruido, pero con fútbol.

