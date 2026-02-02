Barcelona SC: Dirigencia responde sobre polémica con armas en la Noche Amarilla

El Ídolo emitió un comunicado sobre la imagen que se hizo viral en una de las suites durante la Amarilla. Esto dijo

Después de la Noche Amarilla 2026, en redes sociales circuló una polémica fotografía en la cual se ve a una persona presente en una suite del Estadio Monumental durante el evento, pero mostrando un arma y una botella de licor frente a el. El mismo sábado 31 de enero el postero se hizo viral y Barcelona SC respondió este lunes 2 de febrero sobre lo acontecido.

En el comunicado, el equipo amarillo menciona que se realizó contacto con el dueño de la suite en la que se tomó la mencionada foto, y supo precisar que "el lugar fue alquilado a un tercero".

Además, el club aclaró que ya asentó de manera formal la denuncia a las autoridades competentes, con el objetivo de clarificar dicho suceso y que se adopten las medidas legales necesarias.

Con respecto a la foto que circula en redes:

Más de un accidente en la Noche Amarilla

Aparte del suceso del arma y la fotografía, también se registró un accidente en el cual una hincha que se encontraba en una de las generales del Estadio Monumental perdió la mitad de su mano al sostener un artefacto explosivo artesanal.

La mujer quedó totalmente en estado de 'shock' luego del percance. Los paramédicos disponibles en el recinto deportivo le brindaron rápidamente atención medica mientras horas después en internet se difundieron los videos del accidente.

#Guayaquil #NocheAmarilla2026

Video muestra como una aficionada de Barcelona S.C perdió parte de su mano derecha, por manipular un explosivo durante la noche amarilla

Lo acontecido puso a dudar a los hinchas 'Canarios' sobre la seguridad y la eficacia de los controles dentro del Monumental para que este tipo de situaciones extra futbolísticas no vuelvan a suceder y puedan afectar a más de uno en un futuro.

