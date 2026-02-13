Noche Amarilla 2026 en Quito: programa de la fiesta de Barcelona en el Atahualpa

Por tercer año consecutivo, la capital vivirá la presentación de la plantilla Torera. Antes habrá un partido de exglorias.

Barcelona, comandado por Joao Rojas (c), presentará este viernes 13 de febrero su plantilla 2026 en Quito.

Exestrellas, presentación de plantilla, juegos artificiales, luces con drones y fútbol serán los ingredientes que tendrá este viernes 13 de febrero la Noche Amarilla en Quito, que tendrá como sede el estadio Olímpico Atahualpa.

El Coloso del Batán albergará por tercera vez el evento, que ahora tendrá un duelo amistoso ante Aucas (las dos veces anteriores fue con Deportivo Quito), así como un cotejo previo entre exglorias de Liga de Quito y Barcelona.

El programa

De acuerdo con los organizadores, la apertura de las puertas será a las 14:00. El show musical empezará a las 16:00 con artistas como Constelación Vallenata, Adolescentes de Venezuela, Don Medardo y sus Players, entre otros. El compromiso de las exestrellas arranca a las 19:35 y finalmente el duelo entre toreros y orientales está previsto para las 21:00.

En cuanto al aforo y facilidades del estadio, Omar Rodríguez, jefe de seguridad del evento, comentó que todos los servicios de transporte aledaños al estadio estarán habilitados y plenamente coordinados con los entes de control, para precautelar la integridad de las 31.000 personas que se prevé lleguen al escenario.

Presentación del equipo

La presentación de la plantilla dirigida por el entrenador venezolano César Farías es uno de los puntos más esperados por los capitalinos. De ahí que el equipo llega con sus integrantes completos. Se prevé que los más ovacionados serán Joao Rojas, el argentino Darío Benedetto y la flamante incorporación de Barcelona, Leonai Souza, aunque su futuro aún es incierto.

Otros jugadores que saltarán a la cancha serán los porteros José Gabriel Cevallos y José Contreras; los defensas Luca Sosa, Jonnathan Mina, Brian Quintero y Byron Castillo; los volantes Milton Céliz, Jhonny Quiñónez y Jean Carlos Montaño; así como los delanteros Miguel Parrales, Richard Borja y Sergio Núñez, quien ha sido duramente criticado por su falta de gol en los amistosos.

El entrenador venezolano César Farías (i) dirigirá su primer partido amistoso con público en Quito. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Partido de exglorias

José Francisco Cevallos está llamado a liderar el equipo de exjugadores del Ídolo en la Noche Amarilla capitalina; mientras que la exglorias de Liga de Quito estarán comandadas por Franklin Salas.

Por los examarillos se contempla una plantilla compuesta por Máximo Banguera (o José Cevallos) en el arco; Luis Gómez, Raúl Noriega, Frickson Erazo y Frickson George en la defensa; Matías Oyola, Marcelo Morales, Nicolás Asencio y Michael Jackson Quiñónez en el medio sector; con Agustín Delgado y Jaime Iván Kaviedes adelante.

Por Liga de Quito irán Jacinto Espinoza en el arco; Ulises de la Cruz, Renán Calle, Geovanny Espinoza y Neicer Reasco (o Paúl Ambrossi) en la defensa; Edison Méndez, Patricio Urrutia, Antonio Valencia y Joffre Guerrón en el medio campo; y Franklin Salas (o Luis Bolaños) y Carlos Tenorio (o Walter Calderón) en ataque.

Cevallos y el Mago Salas ya adelantaron que había una apuesta de por medio.

