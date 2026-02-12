Expreso
Jorge Sampaoli
Sampaoli se va sorpresivamente del Atlético Mineiro de Franco, Preciado y Minda.Cortesía

Atlético Mineiro despide a Sampaoli: ¿qué pasará con Franco, Minda y Preciado?

El segundo ciclo de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro llegó a su fin

Jorge Sampaoli fue removido de su cargo como director técnico de Atlético Mineiro, club donde militan los ecuatorianos Alan Franco, Ángelo Preciado y Alan Minda. El ex entrenador de la selección argentina permaneció 163 días al frente del equipo ‘Galo’, periodo en el que logró alcanzar la final de la Copa Sudamericana 2025, aunque cayó en la definición por penales.

Atlético Mineiro fue el equipo número 16 en la carrera del entrenador argentino, quien tuvo pasos destacados por Emelec y Universidad de Chile. Con el conjunto ecuatoriano llegó a la final del campeonato nacional, mientras que con el club chileno conquistó la Copa Sudamericana 2011 tras vencer a Liga de Quito en la final.

El anuncio de su despido se dio en la tarde del jueves 12 de febrero en las redes oficiales del galo, en donde mencionan un "entendimiento para rescindir el contrato del técnico". También se menciona que Lucas Gonçalves será el entrenador interino del blanquinegro en su partido ante Itabirito por el Campeonato Mineiro.

Ecuatorianos se quedan sin DT en Brasil

Atletico Mineiro Preciado
Ángelo Preciado llegó a Atlético Mineiro con Jorge Sampaoli como entrenador.Cortesía

El entrenador argentino regresó al Atlético Mineiro en septiembre de 2025 con un contrato vigente hasta diciembre de 2027; sin embargo, su ciclo estuvo marcado por resultados irregulares. En esta etapa dirigió 31 partidos, con un balance de 10 victorias, 14 empates y 8 derrotas. 

Si bien logró alcanzar la final de la Copa Sudamericana 2025 (que el equipo terminó perdiendo), el rendimiento en las competiciones locales, incluido un flojo inicio en el Brasileirão 2026, con empates y derrotas sin conocer la victoria en las primeras jornadas, terminó por precipitar su salida.

Este segundo período contrastó notablemente con su primera etapa en el club (2020-2021), en la que registró un rendimiento superior, conquistó el Campeonato Mineiro y dejó una huella más positiva tras dirigir 45 partidos.

Antes de la salida del entrenador argentino de 65 años, Atlético Mineiro se había reforzado con dos futbolistas ecuatorianos, consolidando una notable presencia tricolor en su plantilla, lo que dio lugar al apodo informal de “EcuaGalo”.

Los ecuatorianos Alan Franco (mediocampista consolidado desde temporadas anteriores), Alan Minda (atacante fichado a inicios de 2026 procedente del fútbol europeo) y Ángelo Preciado (lateral incorporado también en 2026) coincidieron en el plantel bajo la dirección de Sampaoli y ahora se mantienen a la expectativa ante la inminente decisión que tome el club sobre su nuevo entrenador.

