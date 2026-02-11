LigaPro 2026, estos son los horarios, y días de las dos primeras fechas

La LigaPro 2026 ya tiene definido el calendario de sus dos primeras fechas, con inicio el 20 de febrero en Machala.

Joao Rojas y Barcelona SC arranca de local la LigaPro 2026.

La LigaPro confirmó: días, estadios y horarios de las dos jornadas iniciales del torneo de fútbol ecuatoriano 2026. El telón se levantará el viernes 20 de febrero en el estadio Nueve de Mayo, donde Orense recibirá a Liga de Quito en el partido inaugural. Cada fecha tendrá ocho compromisos, que se disputarán entre viernes y lunes, manteniendo el formato que concentra la emoción durante cuatro días.

La Serie A 2026 no solo definirá al nuevo campeón del país, sino que también entregará cuatro boletos a la Copa Libertadores y cuatro a la Copa Sudamericana 2027. Además, dos clubes perderán la categoría y descenderán a la Serie B.

Emelec y Barcelona se enfrentarán dos veces en la primera fase de la LigaPro. Archivo / Miguel Canales

Así se jugará la primera fecha de LigaPro

Viernes 20 de febrero: Orense vs. Liga de Quito. 19:00 Estadio: 9 de Mayo, Machala.

Sábado 21 de febrero: Aucas vs. Mushuc Runa, 14:00 Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda, Quito. Barcelona SC vs. Técnico U., 16:30. Estadio: Monumental.

Domingo 22 de febrero: Universidad Católica vs. Emelec, 19:00. Estadio: Olímpico Atahualpa, Quito. Macará vs. Leones FC., 13:00. Estadio: Bellavista, Ambato. Delfín vs. Deportivo Cuenca, 15:30. Estadio: Jocay, Manta. Independiente del Valle vs. Guayaquil City, 18:00. Estadio: Banco Guayaquil, Sangolquí.

Lunes 23 de febrero: Libertad vs. Manta. , 19:30. Estadio: Reina del Cisne, Loja

El DT Tiago Nunes y el delantero brasileño Deyverson, el fichaje estrella de los albos. CORTESÍA LDU

Así se jugará la segunda fecha de LIgaPro 2026

Viernes 27 de febrero: Técnico U. vs. Orense, 19:30. Estadio: Bellavista, Ambato.

Sábado 28 de febrero: Leones FC vs. Libertad 13:00. Estadio Municipal, Otavalo. Guayaquil City vs. Aucas, 16:30. Estadio: Chucho Benítez, Guayaquil. Emelec vs. Delfín, 19.00 Estadio: Capwell, Guayaquil.

Domingo 1 de marzo: Liga de Quito vs. Macará, 12:00. Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito. Mushuc Runa vs. Universidad Católica, 14:30. Estadio: Mushuc Runa Cooperativa de Ahorro y Crédito, Echaleche. Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC, 17:00. Estadio: Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca.

Lunes 2 de marzo: Manta vs. Independiente del Valle, 19:30. Estadio: Jocay, Manta.

