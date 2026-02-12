COI descalifica de los Juegos al ucraniano que no renunció a su casco

Vladyslav Heraskevych no pudo finalmente competir en los Olímpicos de Invierno por homenaje a muertos de guerra

El Comité Olímpico Internacional (COI) terminó apartando de la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de 2026 al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, tras no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país. El deportista tenía previsto participar este jueves 12 de febrero en la prueba oficial.

Además de la descalificación en la ronda clasificatoria, el COI retiró la credencial de los Juegos a Heraskevych al vulnerar la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales; sin embargo, a petición de su presidenta, Kirty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica.

Te puede interesar: Barcelona SC inició venta de boletos a socios para la Copa Libertadores

El COI alegó que la expulsión de la competición se había adoptado ante la negativa del atleta ucraniano, abanderado de su país en los Juegos, a rectificar su postura después de que Coventry se reuniera con él poco antes de que empezara la prueba de skeleton.

Declaraciones del ucraniano

Heraskevych quedó descalificado de esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Cortesía

Así fue la asistencia de Piero Hincapié en el Brentford vs Arsenal por Premier League Leer más

“Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje. Se trata simplemente de las reglas y del reglamento. Debemos ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes”, afirmó entre lágrimas la presidenta del COI a los medios tras la charla.

Según la dirigente zimbabuense, lo deseable hubiera sido “encontrar maneras de rendir homenaje a su mensaje, a su casco”, antes de la competición, pero lamentó no haber podido llegar a un acuerdo.

“Es el precio de nuestra dignidad”, proclamó Heraskevych sobre la expulsión en un mensaje en su cuenta de X acompañado con una foto con el polémico casco con imágenes de varios deportistas muertos en la guerra, como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, entre otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!