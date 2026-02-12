Moacyr Pinto, campeón mundial con Brasil y gloria de Barcelona SC, lucha por su vida

El campeón mundial con Brasil en 1958 y figura histórica de Barcelona SC atraviesa un delicado estado de salud en Guayaquil

Moacyr Pinto de 89 años junto a Merlin Villagómez, que fue su dirigido en Filancard, 37 años después se volvieron a ver.

Moacyr Claudino Pinto da Silva, campeón del mundo con Brasil en 1958 y figura histórica de Barcelona SC, atraviesa el momento más complejo de su vida. A sus 89 años —en mayo cumplirá 90— el exjugador y entrenador se encuentra hospitalizado en el Guasmo, luchando contra una enfermedad cardíaca y pulmonar que ha complicado seriamente su estado de salud.

El nombre de Moacyr está grabado con tinta dorada en la historia. Fue parte de la selección brasileña que conquistó el Mundial de Suecia 1958, compartiendo vestuario con leyendas como Pelé, Didí y Zagalo. Ese equipo cambió el fútbol para siempre y él fue protagonista de aquella revolución verdeamarela.

Moacyr Pinto (traje blanco) junto a Lula da Silva presidente de Brasil y a un costado Pelé. Cortesía

Se quedó en Ecuador para siempre

En 1964 llegó a Everest y un año después se sumó a Barcelona SC. Con el Ídolo del Astillero se consagró campeón en 1966, dejando huella por su liderazgo, carácter y conocimiento del juego. Ecuador se convirtió en su segunda patria. Aquí echó raíces, formó su familia y convirtió su hogar en la ciudadela Pancho Jácome en un verdadero museo del fútbol, lleno de reliquias, camisetas históricas y fotografías inolvidables.

Mientras hoy pelea su partido más difícil, fuera del campo sus exdirigidos, amigos y familiares buscan apoyo para cubrir los gastos médicos. El fútbol ecuatoriano está llamado a tenderle la mano a quien tanto le entregó al deporte.

Pinto necesita de la manos de todos

Moacyr Pinto, campeón mundial con Brasil. CORTESIA

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a nombre de su hijo, Jordan Jefferson Pinto Iñiguez, en Banco Pichincha, cuenta de ahorro transaccional 2207838754, cédula 1104552565, concepto: Apoyo Profe Moacyr.

Hoy, más que nunca, el balón está en nuestra cancha.

¿Quién es Moacyr Pinto?

Moacyr Claudino Pinto da Silva es una leyenda viva del fútbol brasileño y mundial. Amigo del fallecido Rey Pelé y del actual presidente de Brasil, Lula da Silva, su historia es un puente entre la época dorada de Brasil y el fútbol ecuatoriano, país al que llegó a finales de los años 60 y donde echó raíces para siempre. Fue integrante de la histórica selección brasileña que conquistó el Mundial de Suecia 1958, compartiendo camerino con Pelé, Didí y Zagalo.

