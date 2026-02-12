EN VIVO | Argentinos Juniors vs River Plate HOY: dónde ver el debut de Kendry Páez

River Plate, del joven tricolor Kendry Páez, llega al Estadio Diego Armando Maradona con la necesidad imperiosa de sacudirse el polvo. Tras el durísimo golpe sufrido en el Monumental ante Tigre (1-4), que cortó un invicto de tres partidos, el equipo de Marcelo Gallardo busca recuperar la memoria futbolística.

Actualmente, el Millonario se ubica en la cuarta posición de la Zona B con 7 unidades, producto de dos triunfos, un empate y la reciente derrota, por lo que una victoria en La Paternal es vital para no perderle pisada al líder, Independiente Rivadavia.

La gran novedad que acapara todos los flashes es la inclusión de Kendry Páez en la lista de concentrados. El joven talento ecuatoriano, cuya ficha pertenece al Chelsea, desembarca en Núñez como la gran apuesta del mercado tras un paso por Europa con poco rodaje.

Kendry Páez, a horas de debutar con River Plate en el fútbol argentino. Cortesía

Bajo la tutela de Gallardo, Páez busca la redención y su posible debut genera una expectativa total en la hinchada. No obstante, el "Muñeco" debe resolver una baja sensible: la expulsión de Fausto Vera obliga a decidir entre Kevin Castaño y Giuliano Galoppo para el eje central. Además, destaca la presencia del juvenil Joaquín Freitas, delantero de la Reserva que pide pista.

Por su parte, el Argentinos Juniors de Nicolás Diez atraviesa un presente irregular y llega con la presión de mejorar su imagen ante su gente. El "Bicho" marcha décimo en la tabla con apenas 5 puntos (una victoria, dos empates y una derrota) y viene de caer 2-1 ante Racing.

Para el conjunto local, este duelo es una prueba de fuego antes de su debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil el próximo miércoles. El morbo del encuentro estará en el reencuentro de Enzo Pérez con sus excompañeros de River, siendo una pieza clave en el mediocampista del equipo de La Paternal.

Hora y canales para ver EN VIVO al River Plate de Kendry Páez

El compromiso, válido por la quinta fecha del torneo local, arrancará a las 19:15 (hora de Ecuador) y será transmitido por la señal de ESPN 2 y Disney+ Premium. Con realidades urgentes y una joya lista para saltar al campo, La Paternal será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

