Liga de Quito gana el encuentro.
Liga de Quito venció a Orense en el inicio de la LigaPro 2026

El partido abrió la temporada en la Independiente del Valle defenderá el título

El estadio Nueve de Mayo de Machala fue el epicentro del inicio de la temporada 2026 de la LigaPro ecuatoriana, al recibir el duelo entre el local Orense y Liga de Quito, que terminó con victoria 2-1 de los visitantes.

De entrada, los universitarios sorprendieron con la titularidad del portero Gonzalo Valle, inmiscuido hace unos días en problemas con la justicia por conducir en estado etílico. Además hizo debutar a los refuerzos Luis Segovia, Jesús Prettel, Alejandro Tobar y Janner Corozo.

Mientras que de lado Orense se estrenaron los argentinos Stefano Callegari y Paúl Charpentier y Renny Jaramillo en el 11 titular del técnico Raúl Antuña.

Emelec, Universidad Católica

Las causales legales que amparan la suspensión del Universidad Católica vs. Emelec

Leer más

Justamente los nuevos integrantes blancos Corozo y Tobar abrieron el marcador en los minutos 19 y 38 respectivamente. Sin embargo, al finalizar la primera etapa Jaramillo, otro debutante descontó para los locales.

RELACIONADAS

Segundo tiempo

En el segundo tiempo el marcador no se modificó, pese a los intentos de Orense por llegar empate y la buena predisposición defensiva del equipo dirigido por Tiago Nunes.

Durante la segunda jornada de la LigaPro, Liga de Quito recibirá a Macará. Entre tanto Orense visitará a Técnico Universitario. Partidos programados para el siguiente fin de semana.

