¿Puede la U. Católica ganar los tres puntos, tras no presentarse Emelec en LigaPro?

Expertos argumentaron qué es lo que pasará luego que el Bombillo no se presente en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Universidad Católica se presentó para el partido reprogramado ante Emelec, el sábado 21 de febrero.

Universidad Católica siguió su ‘plan’ en un desolado estadio Rodrigo Paz y ahora buscará ser resarcido con los puntos. Sin autoridades de LigaPro y tampoco equipo arbitral, los jugadores y directivos del Trencito Azul se presentaron y argumentan haber cumplido legalmente con el partido frente a Emelec, no obstante, los juristas Marcelo Bee Sellares y Celso Vásconez coinciden en que es “improcedente” algún tipo de reclamo.

Ambos aseguran que el hecho de que la organizadora del torneo haya notificado “la reprogramación por causa de fuerza mayor” deja sin efecto la validación oficial del evento. Esto, tras recibir comunicaciones de la Intendencia de Policía y por la Gobernación del Guayas, en relación “con la situación de seguridad que afecta a la delegación de Emelec”.

Universidad Católica, sin los puntos, pese al reclamo a LigaPro

Bee Sellares asevera que “no procede la aplicación automática de walkover (victoria porque su rival no se presentó)” debido a que la LigaPro ratificó la “suspensión autorizada” del encuentro destinado a jugarse el sábado 21 de febrero a las 19:00. Esta situación “implica reprogramación, no pérdida de puntos”.

“Si el club contrario (Universidad Católica) decide impugnar, deberá demostrar que la decisión de postergación careció de competencia o motivación conforme a lo reglamentario”, explicó.

Diego Martínez (c), DT de Católica esperando en el estadio Rodrigo Paz Delgado. GUSTAVO GUAMAN

Vásconez considera que “Católica tendrá derecho a su protesta”, pero aclaró que el equipo “se presentó libre y voluntariamente a un estadio” y no fue para “cumplir un partido”.

No hay informes oficiales del partido de Universidad Católica

Respecto a las medidas legales que puede tomar la Chatoleí en el ámbito deportivo, el abogado afirmó que prácticamente no hay ninguna. Insistió en que al no haber un partido oficial, “no hay un informe de comisario, no hay video oficial, no hay informe de árbitro” y que “un acta notarial no suple ninguna de ellas”.

“En materia disciplinaria, es esencial tener estos informes para analizar una posible sanción. Sin ninguno de ellos simplemente no habrá expediente disciplinario y por ende, ninguna sanción qué fijar ni tampoco entrega de puntos”, dijo Vásconez, quien agregó que ni en el ámbito local ni en el internacional o, “más difícil aún”, en el TAS (Tribunal Supremo del Deporte) se podría encaminar un proceso.

jugadores de Universidad Católica a la espera de Emelec para jugar la fecha 1 de la LigaPro 2026. GUSTAVO GUAMAN

Universidad Católica hará reclamo a Conmebol y FIFA

Por su parte, el presidente de la Católica, Pablo Ortiz, luego de esperar 30 minutos en la cancha del Rodrigo Paz, manifestó: “Hemos cumplido el reglamento... con el hecho de que haya estado aquí una notaria vamos a iniciar o empezar algunos reclamos, tanto en el campo nacional como en el campo internacional”.

La intención del principal directivo del Trencito es buscar los tres puntos por la ausencia en cancha de Emelec, razón por la que enviarán una carta a la Conmebol y a la FIFA.

Por su parte, Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, alegó, a través de su cuenta de X, que la pugna se origina “por acatar disposiciones oficiales”.

