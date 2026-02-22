Estrada y Corozo despiertan ilusión en Liga de Quito

Siete años después vuelven a compartir equipo. Fueron claves en el triunfo 2-1 ante Orense por la primera fecha de la LigaPro

La última vez que los atacantes Michael Estrada y Janner Corozo compartieron cancha fue en 2019, cuando defendían la camiseta de Macará. Luego sus caminos se separaron hasta reencontrarse el viernes 20 de febrero en Liga de Quito, donde volvieron a ilusionar a la hinchada.

La U se impuso 2-1 a Orense en el arranque de la LigaPro 2026, con un gol de Corozo tras asistencia de Estrada, tal como en sus años juntos en El Nacional e Independiente del Valle, antes de coincidir en el cuadro ambateño.

“Hace mucho tiempo que nos conocemos con Estrada. Por suerte levantó la cabeza, me dio un gran pase y pude anotar para reencontrarme con el gol”, expresó Corozo, visiblemente emocionado.

El extremo llegó como reemplazo de Bryan Ramírez y fue anunciado como nuevo refuerzo de Liga de Quito a inicios de enero, tras un acuerdo cercano al millón de dólares con Barcelona. Firmó contrato por tres temporadas.

Antes del reencuentro

Antes de coincidir nuevamente en el conjunto universitario, los delanteros construyeron una sociedad futbolística durante seis temporadas, entre 2014 y 2019.

Durante esas campañas Corozo disputó 152 partidos, mientras que Estrada 163. La producción goleadora de Estrada fue mejor, con 83, contra 25 de su ahora compañero.

Tras la separación en 2019, Michael jugó en equipos de México, Estados Unidos y Bulgaria, antes de volver a Ecuador a jugar en Liga. Entre tanto, el autor del primer gol de la LigaPro 2026 militó en Chile, Delfín y Barcelona.

Regreso al arco de Valle

La otra ilusión con la que se motivan los hinchas blancos es con el retorno del portero Gonzalo Valle, quien ante Orense fue titular, dejando en la banca al experimentado Alexander Domínguez.

Esto pese a que realizó una irregular pretemporada, primero por una lesión y luego por verse inmiscuido en un incidente con la justicia por conducir en estado etílico.

