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Inundación en Babahoyo
La UVC sigue inhabilitada por el daño en el piso que se produjo tras la creciente.Tatiana Ortiz / EXPRESO

Lluvias en Babahoyo: el agua empieza a descender y revela el impacto de la crecida

Son cerca de 25.000 los afectados. Advertencia por mezcla con aguas servidas. El agua potable llega por tanqueros

Con el agua hasta el pecho dentro de su vivienda, Ginger Vera tuvo que abandonar su casa en el sector Luz Marina, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. La mujer salió junto a su familia y colocó un colchón en la vereda cerca a la avenida 25 de Junio, donde permanecieron esperando ayuda tras perder prácticamente todo por la inundación.

Te invitamos a leer: Desbordamiento de ríos en Babahoyo: reporte de inundaciones y lugares afectados

La mujer relató que en su casa viven su progenitora, menores de edad y un adulto mayor, por lo que improvisaron un pequeño espacio para que el familiar pudiera descansar.

Como ellos, decenas de familias quedaron atrapadas por la creciente que anegó la ciudad desde el miércoles 11 de marzo, cuando los ríos comenzaron a desbordarse sin presencia de lluvias.

El impacto fue histórico. Gran parte de Babahoyo quedó bajo el agua. Hasta el sábado, apenas dos de las tres principales avenidas de la ciudad permanecían habilitadas, mientras las demás avenidas continuaban completamente anegadas. Incluso los accesos al cantón se vieron bloqueados por la acumulación de agua.

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Según reportes técnicos de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo (Emsaba EP), el nivel del río superó la cota máxima establecida de 7,20 metros sobre el nivel del mar, llegando durante la emergencia a promedios entre 7,30 y 7,40 metros. Las autoridades estimaron que alrededor de 25.000 personas resultaron afectadas por la creciente.

La inundación se produjo principalmente por el desbordamiento de ríos como el San Pablo y Babahoyo, cuyas aguas ingresaron por sectores como la avenida Universitaria, la urbanización Brisas del Río y la zona de la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Babahoyo, en la vía a Montalvo. También se reportó la rotura de un muro en el sector de la Escuela de Formación de Policías Las Peñas, lo que agravó el ingreso de vehículos pequeños al centro de la urbe.

En medio de la emergencia, incluso instalaciones públicas se vieron comprometidas. La Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) quedó inundada y alrededor de 80 policías tuvieron que ser evacuados, mientras se evalúan los daños estructurales en el edificio.

El agua empieza a bajar

Pero la mañana de ayer, el nivel del agua comenzó a descender paulatinamente. En sectores como la vía Babahoyo-San Juan, en La Chorrera, el nivel alcanzaba los 65 centímetros, mientras que en la vía Babahoyo-Montalvo se registraban 15 centímetros. En la vía Babahoyo-Jujan el agua llegaba a 53 centímetros en el centro, con 61 cm en el carril izquierdo y 58 cm en el derecho. En el sector Las Peñas, el nivel era de 45 centímetros.

Camilo Salinas, exministro de Salud y médico particular, hizo un llamado a la población sobre un posible riesgo sanitario, ya que las aguas de las piscinas de oxidación de Emsaba EP, que almacenan aguas servidas, se mezclaron con la creciente en el sector Las Peñas.

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El especialista alertó que los ciudadanos deben evitar bañarse o tener contacto con estas aguas, debido al riesgo de enfermedades como la leptospirosis, infección asociada a bacterias presentes en la orina de roedores. Mientras tanto, la ciudad intenta volver a la normalidad. Varias calles, como la avenida Universitaria y tramos de la 10 de Agosto, ya no presentan acumulación de agua, aunque en algunos callejones todavía persisten los estancamientos.

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La ayuda desplegada en Babahoyo

Babahoyo mantiene siete albergues activados para atender a las familias afectadas, mientras las autoridades continúan con labores de drenaje y asistencia humanitaria.

El sistema de bombeo de la ciudad opera con seis estaciones que tienen una capacidad combinada de miles de litros por segundo. Sin embargo, durante la emergencia las estaciones ubicadas en Eugenio Espejo y San Pablo estuvieron fuera de servicio por un día y medio, debido a que el nivel del agua superó los 7,30 metros.

La distribución de agua potable también se vio afectada. Desde el 11 de marzo se cerró el macropozo de la parroquia El Salto y, posteriormente, los pozos de La Chorrera fueron apagados progresivamente.

Desde entonces, para enfrentar la emergencia, la dotación de agua se realiza por ciclos y mediante tanqueros del Cuerpo de Bomberos, Municipio, Consejo Provincial y voluntarios, que recorren distintos sectores de la ciudad llevando el líquido vital a las familias damnificadas.

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