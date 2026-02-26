Décimo cuarto sueldo: cómo ahorrar en útiles y en qué más utilizarlo

Ese ingreso extra fue pensado para la época escolar, pero se puede invertir en otras áreas

Hasta el próximo 15 de marzo los trabajadores en relación de dependencia recibirán, por parte de sus empleadores, el décimo cuarto sueldo. Son 482 dólares que se darán aparte de los valores normales que reciben por su salario mensual.

Este valor adicional fue creado con la idea de que sea utilizado por los padres de familia para la época escolar. Ya sea para la matrícula, mensualidad, uniformes o útiles escolares, siendo este último en lo que más se usa debido a que con el pasar de los años ha sido los que más ha subido de precio y es un golpe para la economía familiar.

Es por eso que Diario EXPRESÓ te trae algunos trucos para ahorrar más al momento de comprar los útiles de tus hijos:

Reciclar: lo primero que se debe hacer es revisar los útiles del año anterior. Cuadernos, lápices, mochilas y cualquier cosa que todavía esté en buenas condiciones se debe reutilizar.

Comprar los estrictamente necesario: por lo general las unidades educativas dan un listado de útiles, revisar y preguntar cuáles son los estrictamente necesarios para adquirirlos. También verifica si alguno ya lo tienes en casa para no tener que comprarlo.

Compra al por mayor: habla con otros padres de familia que necesiten comprar lo mismo que tú y vayan al mismo lugar. De esa manera podrán adquirir las cosas con un precio al por mayor, es decir más barato para todos.

Visita varios lugares: no compres en el primer sitio que encuentres sino que compara precios entre distintos locales y gasta en el más barato.

Usa marcas genéricas: a veces algunos útiles salen más caros solo porque son de una marca reconocida. Busca alternativas más económicas que cumplan la misma función.

Compra con tiempo y aprovecha promociones: las papelerías suelen poner promociones en útiles si los adquieres con tiempo. Aprovéchalas y no dejes la comprar para último momento porque los útiles podrían acabarse o subir de precio por la demanda.

¿En qué más puedo gastar o invertir el décimo cuarto?

Si no tienes hijos y, por lo tanto, no vas a gastar en nada relacionado a la época escolar. También te traemos unas ideas de en qué puedes utilizar este ingreso extra:

Ahorro: si no tienes necesidad de usarlo inmediatamente aprovecha para ahorrar este dinero para algún proyecto futuro como la compra de un vehículo, vacaciones, estudios, etc...

Inversión: puedes poner a trabajar tu dinero para ti, los bancos ofrecen pólizas o cuentas de ahorro flexibles donde puedes ingresar tu plata para que gane intereses. Hay algunas opciones que te permiten utilizarla en cualquier momento, mientras que en otras si debes dejar el dinero por un mínimo de tiempo.

Pago de deudas: si tienes valores previos por pagar aprovecha el décimo cuarto para liquidarlos. De esa manera sales más rápido de deudas y evitas pagar más intereses.

Date un gusto: si tienes estabilidad económica y no te va a hacer falta este dinero más adelante, entonces podrías usarlo para algún viaje o comprar algo que te guste.

Para leer EXPRESO sin restricción, SUSCRÍBETE AQUÍ