Cartas de lectores | ¡Mal (Bad) Bunny, identidad de género y therians!

En tiempos aciagos los valores se invierten: imperan la corrupción, el crimen y la insensatez, mientras se suprime la libertad de expresión. La presencia de Bad Bunny en el Super Bowl LX ejemplifica una cultura centrada en los genitales, desplazando al pensamiento, la ética y la espiritualidad.

Isabel D. Ayuso critica un “feminismo sesgado” que guarda silencio ante agresores de ideología afín y regímenes teocráticos opresores. Cuestiona la legitimidad de otorgar distinciones culturales a quienes promueven letras degradantes, preguntándose qué “política de altura” queda tras ese discurso.

Paralelamente, sectores intelectuales y académicos validan el fenómeno ‘therian’ como una aceptable autopercepción animal. Sin embargo, identificarse con la naturaleza no implica transformarse en ella. Esta tendencia representa un trastorno mental y una degradación del ser humano, cima de la Creación. Agustín Laje vincula esto con la ideología de género y la agenda ‘woke’, bajo premisas de un falso progreso que permite situaciones tan absurdas como consultas veterinarias para humanos.

El término ‘therion anthropos’ alude históricamente a la brutalidad del proceder humano, asociada en contextos bíblicos a lo pecaminoso y deformador. M. de los Ángeles Ramírez advierte que esta tendencia podría ser una “cortina de humo” para normalizar la zoofilia. Bajo esta supuesta novedad, la criminalidad podría encontrar nuevas máscaras. ¡Viva lo regresivo!

Juan Carlos Cobo Rueda