Prefecto de Los Ríos niega responsabilidad en salida de militares en Quevedo

Autoridad provincial asegura que no hay intervención en el recinto y que proceso aún no inicia formalmente

El prefecto Johnny Terán Salcedo aseguró este 19 de marzo que la Prefectura de Los Ríos no tiene responsabilidad en el desalojo de militares del recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo, ubicado en Quevedo. Su pronunciamiento surge tras las declaraciones del presidente Daniel Noboa en la red social X sobre la salida de las Fuerzas Armadas de ese espacio estratégico.

Terán precisó que “el 31 de octubre de 2025, el Consejo Provincial de Los Ríos junto a alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, aprobó por unanimidad el convenio” para la construcción de un Centro de Exposiciones en dichas instalaciones. Con esto, enfatizó que el proyecto responde a una decisión colegiada y no a una acción aislada.

Asimismo, explicó que “la obra fue licitada y adjudicada conforme a la ley”, pero recalcó que actualmente el proceso se encuentra en fase administrativa. En ese sentido, subrayó que “se encuentra actualmente en proceso de suscripción del contrato”, por lo que no existen trabajos ejecutándose en el lugar.

Prefectura de Los Ríos insiste en que no ha intervenido el recinto

El prefecto fue enfático al señalar que “a la fecha, no se ha notificado formalmente a la Cámara de Comercio sobre dicha adjudicación”. Esta situación, según indicó, impide cualquier tipo de intervención en el recinto donde permanecían los militares.

En esa línea, reiteró que “no se ha iniciado intervención alguna”, descartando que la Prefectura haya tomado decisiones que deriven en la salida de las Fuerzas Armadas. Su versión busca aclarar el estado real del proyecto frente a la polémica generada.

Finalmente, Terán concluyó de forma directa que “la Prefectura de Los Ríos no tiene ninguna responsabilidad con la salida de las Fuerzas Armadas de dichas instalaciones”, marcando una postura clara frente a los cuestionamientos públicos.

Presidente @DanielNoboaOk , con respecto a la salida de los militares del recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo, me permito precisar lo siguiente: el 31 de octubre de 2025, el Consejo Provincial de Los Ríos junto a alcaldes y presidentes de juntas parroquiales,… pic.twitter.com/1ZQafAUTCw — Johnny Terán Salcedo (@jteransalcedo) March 19, 2026

Daniel Noboa reacciona en X por salida de militares en Quevedo

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Horas antes el presidente Daniel Noboa se pronunció en la red social X sobre el desalojo de militares en Quevedo, expresando su respaldo a las Fuerzas Armadas y su rechazo a la decisión. En su mensaje, cuestionó a autoridades locales por permitir la salida de uniformados de un punto considerado estratégico.

Noboa señaló que, mientras los militares cumplen su labor con apoyo del Ejecutivo, existen actores que optan por retirarlos de zonas clave. “Mientras nuestras Fuerzas Armadas cumplen su misión, respaldadas por su Presidente, hay quienes han decidido expulsarlas de puntos estratégicos”, escribió.

El mandatario también advirtió que no dará marcha atrás en su política de seguridad y criticó lo que considera falta de compromiso frente a la violencia. “No podemos tolerar la indiferencia de las autoridades que se sienten más cómodas sin luchar”, añadió, mencionando directamente a la Cámara de Comercio de Quevedo y a la Prefectura de Los Ríos.

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