Motociclista queda herido en accidente con un auto en el norte de Quito

El afectado circulaba por la av. Eloy Alfaro, cuando ocurrió el accidente de tránsito en el sector San Isidro, norte de Quito

La moto quedó debajo del auto, después del accidente entre ambos vehículos en el norte de Quito.

Un motociclista resulto herido la mañana de este 21 de agosto de 2025, por el choque con un auto. El accidente de tránsito ocurrió cuando ambos vehículos circulaban por las avenidas Eloy Alfaro y De los Álamos, a la altura del sector San Isidro, norte de Quito.

El ECU 911 informó que los paramédicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se trasladaron al lugar para atender la emergencia.

Los agentes civiles cerraron el tránsito para atender al herido y luego reanudaron el paso vehicular.

Choque de autos en autopista Rumiñahui

Este jueves otro accidente de tránsito se reportó en la mañana en el puente 2 de la autopista General Rumiñahui, en el valle de Los Chillos, suroriente de Quito.

Según informó el ECU 911, se trató de un choque entre dos autos. Luego del impacto, ambos vehículos quedaron detenidos sobre el carril derecho de la vía en sentido valle - Quito.

La entidad de emergencia dijo que el accidente ocurrió en hora pico, por lo cual se generó una gran congestión en ese tramo de la autopista. Sin embargo, minutos después el tránsito se normalizó.

#Atención | Trabajamos en la limpieza del talud en el sector del puente del ferrocarril, en sentido Valle de Los Chillos - Quito, de la Autopista General Rumiñahui. Mientras duren los trabajos, la vía está parcialmente habilitada.



Conduce con precaución. pic.twitter.com/WLRPsHebQ6 — Autopista Rumiñahui (@AutopistaGR) August 21, 2025

La Prefectura de Pichincha recomendó circular con precaución en la autopista, pues informó que se realizan trabajos de limpieza en el talud del sector del puente del ferrocarril. No indicó la hora en la que terminará la intervención.

