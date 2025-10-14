Marcela Aguiñaga tras explosión: “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos”

Tras la explosión frente al Mall del Sol, la prefecta del Guayas expresa su indignación por la violencia y pidió respuestas

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, reaccionó tras la fuerte explosión registrada frente al Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, la noche de este martes 14 de octubre de 2025, un hecho que generó pánico entre residentes, comerciantes del sector y ha dejado a toda la ciudad alterada.

“De confirmarse que fue un atentado, estos terroristas deben responder ante la justicia con la máxima sanción posible. ¡El miedo no puede ser nuestra rutina!”, escribió la prefecta en su cuenta de X.

En su mensaje, Aguiñaga también hizo alusión a los momentos críticos que vive Guayaquil, ciudad administrada por el alcalde Aquiles Álvarez. “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos de las condolencias. Queremos acciones. Lo que vivimos es una tragedia nacional que nos desangra hace tiempo”, expresó.

La prefecta añadió: “¿Quieren luchar contra la inseguridad? Aquí estamos. Listos. En equipo, por la gente, por la familia. Porque si no lo hacemos ahora, no quedará nada de esta tricolor convertida en una fosa común".

Según reportes de su equipo de Riesgos, la detonación se habría originado en un vehículo estacionado fuera del centro comercial. Por la magnitud de la onda expansiva, se presume que se trató de un coche bomba.

Sobre lo ocurrido frente al Mall del Sol, nuestro equipo de la Dirección de Riesgos nos informa:

Se trata de la explosión de un vehículo fuera del centro comercial. Por el tipo de detonación, se presume coche bomba.

– 1 persona fallecida y 2 heridas.⁰– Todas las instituciones… — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) October 15, 2025

La onda expansiva se escuchó a más de un kilómetro. Varios ventanales y estructuras resultaron afectadas, e incluso otros vehículos sufrieron daños.

El jefe de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Jorge Montanero, confirmó a los periodistas que las edificaciones cercanas presentaron roturas en vidrios y techos falsos, y que varias unidades acudieron al sitio para atender la emergencia.

Tanto el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil como el sistema de emergencias ECU-911 confirmaron que hubo al menos un fallecido por la explosión.

