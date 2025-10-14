Expreso
Marcela Aguiñaga
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.FREDDY RODRÍGUEZ

Marcela Aguiñaga tras explosión: “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos”

Tras la explosión frente al Mall del Sol, la prefecta del Guayas expresa su indignación por la violencia y pidió respuestas

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, reaccionó tras la fuerte explosión registrada frente al Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, la noche de este martes 14 de octubre de 2025, un hecho que generó pánico entre residentes, comerciantes del sector y ha dejado a toda la ciudad alterada.

“De confirmarse que fue un atentado, estos terroristas deben responder ante la justicia con la máxima sanción posible. ¡El miedo no puede ser nuestra rutina!”, escribió la prefecta en su cuenta de X.

En su mensaje, Aguiñaga también hizo alusión a los momentos críticos que vive Guayaquil, ciudad administrada por el alcalde Aquiles Álvarez. “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos de las condolencias. Queremos acciones. Lo que vivimos es una tragedia nacional que nos desangra hace tiempo”, expresó.

Marcela Aguiñaga exige sanción máxima tras explosión frente al Mall del Sol

La prefecta añadió: “¿Quieren luchar contra la inseguridad? Aquí estamos. Listos. En equipo, por la gente, por la familia. Porque si no lo hacemos ahora, no quedará nada de esta tricolor convertida en una fosa común".

Según reportes de su equipo de Riesgos, la detonación se habría originado en un vehículo estacionado fuera del centro comercial. Por la magnitud de la onda expansiva, se presume que se trató de un coche bomba.

La onda expansiva se escuchó a más de un kilómetro. Varios ventanales y estructuras resultaron afectadas, e incluso otros vehículos sufrieron daños.

El jefe de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Jorge Montanero, confirmó a los periodistas que las edificaciones cercanas presentaron roturas en vidrios y techos falsos, y que varias unidades acudieron al sitio para atender la emergencia.

Tanto el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil como el sistema de emergencias ECU-911 confirmaron que hubo al menos un fallecido por la explosión.

