Ataque terrorista en Australia golpea a la comunidad judía en el primer día de Janucá

Dos hombres, armados con rifle, atacaron a personas en una playa de Sidney y dejaron al menos una docena de muertos

Miembros de la Policía acudieron al lugar del tiroteo en Sídney.

La Policía australiana dijo este domingo 14 de diciembre que el tiroteo en una popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (04:47 en Ecuador) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró el jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns.

El Gran Rabino ruso, Berel Lazar, anunció la cancelación de la celebración de la festividad de Janucá tras el tiroteo en una playa de Sídney.

Lazar, que llamó a los judíos a no bajar los brazos, ya que "hasta la vela más pequeña puede ahuyentar la mayor de las oscuridades", aseguró que el acto había sido autorizado por el ayuntamiento moscovita.

Es la primera vez desde 1991, año en que se desintegró la Unión Soviética, que la Janucá no tendrá lugar en la capital rusa, según informa la agencia Interfax.

