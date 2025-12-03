Israel y Líbano mantienen sus primeros contactos civiles directos en décadas

Tras la reunión con mediación de la ONU, el primer ministro Salam frena el optimismo: Líbano no firmará una paz separada

Frontera entre el Líbano e Israel. Una de las viviendas destruidas en Metula por misiles lanzados de Hezbolá.

Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron este miércoles, 3 de diciembre de 2025, sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y el movimiento libanés Hezbolá.

A pesar de este nuevo contacto diplomático, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que esta reunión no equivalía a unas conversaciones de paz más amplias entre ambos países, que oficialmente siguen en estado de guerra.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Naqura (Líbano), cerca de la frontera con Israel, como parte del mecanismo para supervisar el alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024.

Hasta ahora, Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas formales, habían enviado militares como representantes en sus reuniones con esta fuerza de la ONU.

La delegación libanesa estuvo encabezada por el exembajador en Estados Unidos, Simon Karam, y la israelí la representó Uri Resnick, del Consejo de Seguridad Nacional de Israel.

"La reunión se desarrolló en un ambiente positivo y se acordó elaborar ideas para promover una posible cooperación económica entre Israel y Líbano", indicó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Beirut fija sus condiciones

Por su parte, Nawaf Salam indicó que el objetivo de este tipo de reuniones es lograr "el cese de las hostilidades [y] la retirada total de Israel" del territorio libanés, donde el ejército israelí mantiene posiciones en el sur.

"Las relaciones económicas vendrán al final del proceso de normalización, que debe producirse después de la paz", dijo a la prensa.

"Aún no hemos llegado a ese punto", agregó el mandatario, quien señaló que Líbano no tiene intención de firmar una paz separada con Israel.

La embajada de Estados Unidos en Beirut indicó que Morgan Ortagus, enviada especial de Estados Unidos para Líbano, también asistió a la reunión.

Washington ha estado ejerciendo presión sobre Líbano para que desarme rápidamente a la influyente milicia de Hezbolá. Su embajada celebró la inclusión de representantes civiles en las conversaciones.

"Su inclusión refleja el compromiso del Mecanismo de facilitar discusiones políticas y militares con el objetivo de lograr seguridad, estabilidad y una paz duradera para todas las comunidades afectadas por el conflicto", señaló.

Ortagus estuvo en Jerusalén un día antes, donde se reunió con Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.

Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto.https://t.co/UCpT4RZd7O pic.twitter.com/qjP913QX9e — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 3, 2025

Conversaciones directas

Estados Unidos ha promovido conversaciones directas entre los dos países vecinos para estabilizar la región y debilitar aún más a Hezbolá, que tiene el apoyo de Irán.

El gobierno de Beirut afirma que está preparado para negociar con su vecino del sur. De su parte, Netanyahu ha manifestado en varias ocasiones que Líbano debería sumarse a los Acuerdos de Abraham, que permitieron a varios países árabes y musulmanes normalizar sus relaciones con Israel.

En 1983, tras la invasión israelí de Líbano, ambos países mantuvieron conversaciones directas que dieron lugar a la firma de un acuerdo para establecer relaciones, pero que nunca fue ratificado.

El anuncio de los contactos del miércoles se produce días después del primer aniversario del inicio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbolá, el 27 de noviembre de 2024.

El alto el fuego puso fin a más de un año de hostilidades que estallaron después de que el grupo lanzara ataques en apoyo a su aliado palestino, Hamás.

A pesar de la tregua, Israel ha bombardeado repetidamente Líbano , alegando que debe impedir que el grupo reconstruya sus capacidades militares.

Según un plan aprobado por Beirut, el ejército libanés debería desmantelar las infraestructuras militares de Hezbolá situadas al sur del río Litani antes de finales de año, para después hacer lo mismo en el resto del país.

La oficina de Netanyahu reiteró el miércoles que el desarme de Hezbolá era "imprescindible".

Israel considera que los esfuerzos libaneses son insuficientes, por lo que ha intensificado sus ataques en las últimas semanas.

El día en que se cumplió un año de la tregua, el ejército israelí afirmó que en ese tiempo había llevado a cabo unas 1.200 "actividades específicas" y "eliminado a más de 370 terroristas" de Hezbolá, Hamás y otros grupos palestinos.

