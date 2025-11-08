Cambio de mando en Bolivia: esto le dijo Rodrigo Paz a Noboa durante la ceremonia

Mandatario ecuatoriano asistió a la transmisión de mando previo al inicio de su licencia por la campaña de la consulta 2025

El presidente Daniel Noboa fue parte de los mandatarios que asistieron a la posesión de Rodrigo Paz en Bolivia.

El presidente Daniel Noboa participó en el acto de cambio de mando en Bolivia. Este 8 de noviembre de 2025, el nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz, dedicó unas breves palabras a Noboa y recordó su paso por Ecuador.

El presidente ecuatoriano arribó a Bolivia la noche del 7 de noviembre. Fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional El Alto, acompañado por su esposa, Lavinia Valbonesi, y la canciller Gabriela Sommerfeld.

En territorio boliviano fue recibido por la canciller saliente del gobierno de Luis Arce, Celinda Sosa. Antes que Noboa, ese mismo viernes llegaron otros dos jefes de Estado: el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Chile, Gabriel Boric.

La transmisión de mando en Bolivia

El político centrista Rodrigo Paz Pereira asumió la Presidencia de Bolivia este sábado 8 de noviembre, tras prestar juramento para un periodo de cinco años. Con ello, se puso fin a casi dos décadas de gobiernos de izquierda en ese país.

“Dios, familia y patria, sí, juro”, expresó el nuevo mandatario boliviano al asumir el cargo. Paz Pereira hereda un país en crisis, marcado por la escasez de dólares y combustibles, lo que ha provocado el encarecimiento de alimentos y algunos servicios básicos.

Durante la ceremonia, Noboa recibió palabras de agradecimiento por su presencia. Observó el acto junto al presidente de Chile, Gabriel Boric, y cerca del argentino Javier Milei.

En medio de su discurso, Paz Pereira recordó: “En el Ecuador, presidente, aprendí a llevar adelante, a manejar la bicicleta. A esas tres naciones, junto a 10 naciones que me cobijaron, gracias”.

El presidente Daniel Noboa participó del acto junto a otros mandatarios de la región como Gabriel Boric de Chile. Cortesía: Presidencia.

Inicio de la licencia por campaña

Noboa asistió a la transmisión de mando a pesar de que, inicialmente, había solicitado licencia para participar en la campaña por la Consulta Popular 2025. En un oficio enviado a la Asamblea Nacional, el mandatario pidió autorización para ausentarse del cargo desde las 00:01 hasta las 19:00 del 7 de noviembre de 2025.

La solicitud fue conocida y aprobada por el Legislativo la tarde del mismo día. No obstante, la licencia efectiva se aplicará con base en el pedido del presidente que establecía otra fecha que contemplaba su ausencia entre el 9 y el 13 de noviembre de 2025.

