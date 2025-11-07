María José Pinto asume como Presidenta (e) de Ecuador: ¿La más joven en la historia?

María José Pinto asumirá temporalmente la Presidencia, la mujer más joven en la historia del Ecuador en ocupar el cargo

María José Pinto, actual vicepresidenta de Ecuador, asumirá temporalmente la Presidencia de la República durante la campaña por el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, en reemplazo del mandatario Daniel Noboa.

Pinto, de 39 años, será la persona más joven en ocupar el cargo de forma temporal. Hasta ahora, las mujeres que han llegado a la Vicepresidencia —Rosalía Arteaga, María Alejandra Vicuña, María Alejandra Muñoz y Verónica Abad— ejercieron funciones presidenciales o vicepresidenciales entre los 40 y 50 años. Su designación se enmarca en el proceso electoral y responde a la decisión del presidente de solicitar licencia para hacer campaña.

Noboa solicitó a la Asamblea Nacional una licencia temporal para participar en actividades proselitistas, desde las 00:01 hasta las 19:00 de este viernes 7 de noviembre, y nuevamente del domingo 9 al jueves 13 de noviembre. El pedido se ampara en el artículo 146 de la Constitución, que regula las licencias del primer mandatario.

La Asamblea decide

En el Legislativo, donde la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados cuentan con cerca de 80 asambleístas, se prevé que existan los 77 votos necesarios para aprobar la solicitud presidencial. De concretarse, Pinto asumirá la jefatura del Estado durante los días indicados.

La sesión del Pleno n.º 051 fue convocada para este viernes 7 de noviembre, a las 16:00, según informó el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien confirmó que el pedido de Noboa será analizado en esa jornada.

Actualmente, la vicepresidenta Pinto se encuentra en Brasil, representando al país en la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP30). En su intervención, destacó la importancia estratégica de la Amazonía como fuente de biodiversidad, agua y equilibrio climático para la región y el mundo.

Vicepresidenta del Ecuador impulsa conservación amazónica en reunión con presidente de la COP30. Foto: Vicepresidencia Ecuador

¿Quién es María José Pinto?

Tras las elecciones presidenciales, el Ejecutivo encargó a Pinto el liderazgo del área social, con énfasis en la lucha contra la desnutrición infantil, el embarazo adolescente y el fortalecimiento de la educación intercultural. Antes de incorporarse al sector público, trabajó en el ámbito privado, vinculada al negocio textil familiar, una de las empresas más reconocidas del sector en el país.

En la administración anterior de Daniel Noboa, se desempeñó como secretaria de Desnutrición Infantil. Es hija de Mauricio Pinto, quien fue ministro de Economía e Industrias durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y asesor de Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente.

Su formación académica la realizó en el exterior, con títulos en Arte y Diseño, así como en Administración de Empresas obtenidos en Francia y Costa Rica. Habla tres idiomas: español, inglés y francés.

