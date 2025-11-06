Licencia de Daniel Noboa: Las implicaciones políticas de su solicitud

Por primera vez desde su primer periodo, Daniel Noboa encargará la Presidencia a su segunda mandataria

El presidente Daniel Noboa estará en la campaña por la Consulta Popular en dos tramos

Por primera vez desde el inicio de su mandato como presidente de la República, Daniel Noboa encargará la Presidencia. Solicitó licencia para participar en la campaña por la Consulta Popular 2025, de la cual es proponente, y esta vez siguió los procedimientos regulares para ausentarse del cargo.

¿Cuáles son las implicaciones políticas?

Noboa, en el oficio enviado a la Asamblea Nacional, notificó su pedido de licencia en dos periodos distintos. El primero, desde las 00:01 del viernes 7 de noviembre de 2025 hasta las 19:00 del mismo día. El segundo, desde el domingo 9 de noviembre hasta el jueves 13 de noviembre de 2025, último día de la campaña electoral.

El argumento de Noboa para salir a la campaña fue: “La licencia permitirá exponer a la ciudadanía las motivaciones y fundamentos que respaldan la consulta popular y referéndum, sin incurrir en infracción electoral alguna”.

Así, por primera vez, la vicepresidenta María José Pinto asumiría el cargo como presidenta encargada. Este 6 de noviembre de 2025, la segunda mandataria participó en un encuentro de la COP 30 en Brasil y, según informó la Vicepresidencia de la República, Pinto estará en Ecuador la mañana del viernes 7 de noviembre.

Para el analista político Esteban Ron, otra de las implicaciones políticas tiene que ver con que la decisión de participar en la campaña podría originarse por cierta incertidumbre sobre lo que ocurra con la consulta.

Además, considera que la decisión evidencia que ADN es un fenómeno político en construcción, aún no consolidado. “Propiamente no solo no lee suficientemente las campañas de sus militantes y asambleístas sino que tiene que hacer campaña con Noboa”.

¿Un precedente peligroso?

Para el experto en temas electorales Daniel González, es correcto que Noboa pida licencia para ser parte de la campaña. Sin embargo, advierte que se está legitimando un precedente que debería tomarse en cuenta. Señala que la normativa electoral establece que la licencia debe solicitarse desde el inicio de la campaña.

La Consulta Popular tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2025. flickr CNE

González también cuestiona que existan asambleístas que hayan tomado licencia, ya que la ley permite hacerlo únicamente en caso de buscar la reelección, y este no es el caso. No obstante, 88 legisladores ya lo hicieron y, por ejemplo, este 6 de noviembre de 2025 no hubo sesiones del Pleno ni tampoco de las comisiones legislativas.

