¿Victoria o derrota para Noboa? Así avanza la intención de voto a días de la consulta

Las encuestadoras Clima Social y Cedatos presentaron sus mediciones del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre

A días del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025, encuestadoras como Clima Social y Cedatos presentaron sus últimas mediciones de la intención de voto de los ecuatorianos ante las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

El 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre tres preguntas de referéndum (sobre bases militares extranjeras, eliminación del dinero estatal a los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas) y una de consulta popular (sobre convocar a una Asamblea Constituyente).

Los discursos por el Sí y el No en la campaña electoral están plagados de temas no relacionados con las preguntas del referéndum y consulta popular.



Clima Social mide una victoria agridulce para el presidente Daniel Noboa

La encuestadora Clima Social, que entrevistó a 2.717 personas mayores de 16 años de edad que consten en el padrón electoral y distribuidos en parroquias urbanas y rurales entre el 15 al 23 de octubre de 2025, vaticina una victoria agridulce para el presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con los resultados de la empresa Clima Social, el 'sí' impulsado por el Gobierno de Noboa ganaría en tres preguntas: eliminar el financiamiento estatal a organizaciones políticas (52%), reducir el número de asambleístas (66%) y aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente (48%).

Sin embargo, según la medición de la encuestadora Clima Social, el presidente Noboa perdería en una pregunta sensible para el Ejecutivo: eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador (Si: 28%, No: 43%).

La UNE realizó en Guayaquil una consulta simbólica como inicio de la campaña por el No Cortesía

Cedatos mide una victoria arrolladora de Daniel Noboa en la consulta popular

Por otro lado, la empresa Cedatos, que entrevistó presencialmente a 2.640 personas mayores de edad en 32 ciudades y parroquias del país hasta el 5 de noviembre de 2025, da una victoria arrolladora para el presidente Daniel Noboa en la consulta popular.

De acuerdo con Cedatos, en la pregunta sobre el regreso de bases militares extranjeras, el Ejcutivo lograría la victoria con un 53,4% de apoyo y un 34,1% de votos en contra. Asimismo, registra un 5,7% de votos nulos, 1,9% de blancos y un 4,8% que dice no saber qué responder.

De igual manera, respecto a la pregunta sobre eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, el Gobierno del presidente Daniel Noboa lograría imponer el 'Sí' con un 63,1% de los votos, frente a un 24,7% de rechazo. También registra un 4,6% de nulos, 2,6% de blancos y 5,1% no responde.

En la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, la encuesta de Cedatos señala que sería la victoria más holgada del Ejecutivo, con un apoyo del 69,2% y un 20,4% de rechazo. También hay un 3,7% de nulos, 1,9% de votos blancos y 4,7% que no saben qué responder.

La pregunta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la medición de Cedatos muestra que hay un 60,1% de apoyo y un 28,8% de rechazo. La encuesta también registra un 4,2% de votos nulos, un 1,9% de nulos y un 5% no sabía qué responder.

