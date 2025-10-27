Expreso
La vicepresidenta María José Pinto y su homóloga vietnamita, Võ Thị Ánh Xuân.CORTESIA: VICEPRESIDENCIA DE ECUADOR

María José Pinto se reunió con la vicepresidenta de Vietnam: Estos fueron los temas

Pinto participa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia desde el 25 de octubre de 2025

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, se reunió este lunes 27 de octubre de 2025 con su homóloga de Vietnam, Võ Thị Ánh Xuân, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, que se realiza en dicho país.

La segunda mandataria ecuatoriana se encuentra en Vietnam representado al presidente Daniel Noboa en este encuentro internacional que tiene como objetivo principal luchar contra la ciberdelincuencia, establecer normas para la gestión del ciberespacio y fortalecer la capacitación y asistencia técnica.

Los temas conversados entre Pinto y la vicepresidenta de Vietnam

De acuerdo con la Vicepresidencia, el encuentro entre María José Pinto y Võ Thị Ánh Xuân tuvo como principal objetivo el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, lazos de amistas y cooperación entre ambos países.

La Vicepresidencia señala que durante el encuentro se destacó la voluntad de profundizar la relación bilateral, promover visitas presidenciales recíprocas, y avanzar en consultas políticas y cooperación técnica en áreas estratégicas como telecomunicaciones y seguridad.

Pinto y Võ Thị Ánh Xuân, según reseña la Vicepresidencia, también coincidieron en que es un momento clave para impulsar iniciativas que fomenten el desarrollo y la consolidación de la amistad entre países.

