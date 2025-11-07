Oficialismo autorizó licencia de Daniel Noboa para hacer campaña: ¿Desde cuándo?

El primer mandatario había enviado el oficio en el que planteaba su ausencia del cargo para la campaña por la Consulta 2025

El Pleno de la Asamblea se reunió el 7 de noviembre de 2025 para conocer la licencia solicitada por Daniel Noboa.

La bancada oficialista en la Asamblea Nacional aportó los votos necesarios para autorizar la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa. La tarde del viernes 7 de noviembre de 2025, la presidenta encargada del Legislativo, Mishel Mancheno, dio paso únicamente a la moción de aprobación y cerró el debate.

El trámite fue breve. La legisladora gobiernista Lucía Pozo tomó la palabra para presentar la moción con la que se aceptaba la solicitud de licencia. Antes de hacerlo, expuso lo que consideró beneficios de la decisión adoptada por Noboa.

“Esta (licencia) busca otorgar los derechos que tenemos todos los ecuatorianos”, dijo Pozo. Además, aseguró que la ciudadanía necesitaba escuchar directamente del presidente de la República en qué consisten las preguntas que se pondrán a consideración del electorado el próximo 16 de noviembre.

Fiel a su estilo, Pozo optó por los elogios hacia el primer mandatario. Afirmó que es un “presidente de territorio” y le envió un abrazo, no sin antes desearle éxitos. Acto seguido, la también oficialista Mishel Mancheno cerró el debate sin permitir más intervenciones, y el Pleno procedió a votar.

Finalmente, con 86 votos a favor, la mayoría legislativa coordinada por ADN aprobó el pedido de licencia, que se hará efectivo desde el 9 hasta el 13 de noviembre de 2025. Según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ese último día marcará el cierre de las campañas a favor y en contra de las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno Nacional.

En el Pleno también se registraron 52 votos en contra, provenientes del ala correísta del hemiciclo. Cabe recordar que Revolución Ciudadana es una de las organizaciones políticas que se inscribió para hacer campaña por el “no” en la pregunta relacionada con la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La solicitud de Noboa

El primer mandatario envió un oficio a la Asamblea Nacional notificando su licencia en dos tramos. El primero sería el 7 de noviembre, entre las 00:01 y las 19:00. Es decir, según ese pedido, se entendería que el presidente haría uso de la licencia desde hoy.

Sin embargo, el jefe de Estado firmó el 6 de noviembre el Decreto Ejecutivo 203, en el que declaraba en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañaría a la transmisión de mando en Bolivia. El viaje estaba previsto para el 7 de noviembre y se extendería hasta el 8 de noviembre de 2025.

