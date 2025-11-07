¿Licencia o viaje oficial a Bolivia? Noboa firmó decreto pese a pedido por campaña

El primer mandatario declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará a la transmisión de mando en Bolivia

Para el 7 de noviembre de 2025 estaba previsto el primer día de licencia solicitado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el marco de la campaña por la Consulta Popular 2025. Sin embargo, un día antes, el propio mandatario expidió el Decreto Ejecutivo 203, mediante el cual declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará a Bolivia.

El viaje está relacionado con la ceremonia de transmisión de mando en el país vecino. Rodrigo Paz asumirá la presidencia tras las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre de 2025, poniendo fin a cerca de dos décadas de dominio de la izquierda en el poder.

¿Qué establece el Decreto Ejecutivo?

Noboa justificó el viaje a Bolivia señalando que responde al interés del Gobierno ecuatoriano por “fortalecer las relaciones bilaterales con los países de la Región”. En el documento, fechado el 6 de noviembre de 2025, se dispone que la comitiva que lo acompañará estará en comisión de servicios entre el jueves 7 y el sábado 8 de noviembre de 2025.

Entre los integrantes de la delegación oficial figura la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. Además, el decreto indica que “la comitiva de apoyo será la autorizada por la Secretaría de General de la Administración Pública”.

En cuanto a los recursos que se utilizarán para el desplazamiento, el documento aclara que los gastos serán cubiertos con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los miembros de la comitiva.

La licencia de Noboa para la campaña

La campaña electoral rumbo a la Consulta Popular 2025 inició el pasado 1 de noviembre. El presidente Daniel Noboa había anunciado su participación, aunque no durante los 13 días establecidos en el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La canciller Gabriela Sommerfeld (centro) es parte de la comitiva para e viaje a Bolivia @CancilleriaEc

En ese contexto, el Primer Mandatario envió un oficio a la Asamblea Nacional notificando su licencia en dos tramos. El primero sería el 7 de noviembre, entre las 00:01 y las 19:00. Es decir, según ese pedido, se entendería que el presidente haría uso de la licencia desde hoy.

No obstante, el Decreto Ejecutivo 203 establece la comisión de servicios para viajar desde el mismo 7 de noviembre hasta el 8 de noviembre.

