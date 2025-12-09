¿Hasta cuándo el Registro Civil extenderá el servicio de cedulación sin turno?

El servicio de cedulación sin turno se mantendrá habilitado en todas sus agencias hasta fines de diciembre

El Registro Civil del Ecuador confirmó que el servicio de cedulación sin turno previo continuará habilitado en todas sus agencias a nivel nacional hasta el 31 de diciembre de 2025. La disposición responde a la alta demanda ciudadana y al éxito del plan piloto ejecutado entre el 1 y el 4 de diciembre, cuando se emitieron más de 65 mil cédulas en apenas cuatro días.

La atención se realizará de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 17:00, y estará disponible para todos los ciudadanos que requieran obtener su documento de identidad, ya sea por primera vez o por renovación. El costo se mantiene en $5 para la primera emisión y $16 para la renovación, mientras que las personas con discapacidad igual o superior al 30% podrán acceder al servicio de manera gratuita.

La medida responde a una disposición del presidente Daniel Noboa y se integra en las acciones del Ministerio de Telecomunicaciones orientadas a modernizar la atención ciudadana y frenar la intervención de tramitadores en la gestión de turnos. “Nuestro objetivo es ofrecer un servicio más ágil, cercano y capaz de responder en tiempo real a las necesidades del país”, destacó Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil.

Aumento en la emisión de cédulas

El Registro Civil informó que, entre enero y el 25 de noviembre de 2025, se expidieron 2′272.471 cédulas, una cifra que evidencia la fuerte demanda ciudadana por este documento. La entidad recordó que, además de la actual jornada sin turno, durante el año se organizaron 20 operativos extraordinarios en fines de semana, pensados para quienes no pueden acudir en días laborales. En esas atenciones especiales se entregaron 285.594 cédulas y pasaportes, ampliando así las opciones de acceso para la población.

Lo que debes saber para acceder al servicio

Los ciudadanos que requieran el servicio de cedulación sin turno deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Horario de atención: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Costo: $5 por primera vez, $16 por renovación.

Gratuidad: personas con discapacidad igual o superior al 30%.

Cobertura: todas las agencias del Registro Civil a nivel nacional.

Recomendación oficial: acudir directamente a las agencias y evitar intermediarios

Los usuarios podrán efectuar sus pagos a través de la agencia virtual, en la banca corresponsal o directamente en las ventanillas internas de las agencias. Asimismo, los grupos de atención prioritaria —niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas— contarán con atención preferencial durante las jornadas.

