Cedulación sin turno: ¿Hasta cuándo puedo tramitar mi cédula en diciembre?

El Registro Civil habilitará cuatro días de atención sin turno en 193 agencias del país

Durante esta primera semana de diciembre, la red de agencias del Registro Civil operará con una modalidad excepcional: cuatro días de atención sin turno previo para quienes necesiten obtener o renovar su cédula de identidad. La medida, que regirá del lunes 1 al jueves 4 de diciembre, busca responder al incremento de demanda registrado en las últimas semanas y acelerar los tiempos de trámite antes de las festividades de fin de año, según se lee en un comunicado oficial.

La institución informó que las 193 agencias habilitadas en el país trabajarán en horario extendido, de 08:00 a 17:00, con el propósito de facilitar el acceso a los usuarios que no lograron conseguir un turno en línea o requieren su documento de forma inmediata. Según el Registro Civil, esta apertura temporal permitirá un flujo más ágil y reducirá la presión sobre el sistema de agendamiento digital.

Pasaportes se darán sin turno hasta el 31 de diciembre: estos son los requisitos Leer más

La decisión se enmarca en una disposición del presidente Daniel Noboa y forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Telecomunicaciones para modernizar la atención pública y combatir la presencia de tramitadores que intervienen en la obtención de turnos. “Buscamos un servicio más cercano, veloz y capaz de responder en tiempo real a lo que el país necesita”, señaló Ottón Rivadeneira, director general.

(Lo invitamos a leer: Ecuador: Dividendos y utilidades no distribuidas con nuevos tributos desde septiembre)

Más de 2,2 millones de cédulas emitidas este año

El Registro Civil detalló que, entre enero y el 25 de noviembre de 2025, se han emitido 2′272.471 cédulas, lo que refleja una alta demanda del servicio. Además de esta jornada sin turno, la entidad recordó que a lo largo del año ha ejecutado 20 jornadas extraordinarias en fines de semana, diseñadas para quienes no pueden acudir en horarios laborales. En esas atenciones especiales se emitieron 285.594 cédulas y pasaportes.

Requisitos para el trámite

Los ciudadanos deberán presentar:

Comprobante de pago impreso del servicio.

Cédula anterior, en caso de renovación.

Constancia del Formulario de Documentos Extraviados (físico o digital) emitida por el Consejo de la Judicatura, si el trámite es por pérdida o robo.

El costo de la cédula es de $5 por primera vez y $16 por renovación; gratuito para personas con discapacidad ≥ 30 %. Cortesía

Para trámites por pérdida o robo, es obligatorio presentar la constancia del Formulario de Documentos Extraviados emitida por el Consejo de la Judicatura.

Uniones de hecho y patrimonio: cómo proteger tus bienes antes de formalizar Leer más

Costos y atención prioritaria

El valor de la cédula es de $5 por primera vez y $16 por renovación. Para personas con discapacidad igual o superior al 30 %, el trámite es gratuito.

(Le puede interesar leer: IESS advierte: no informar cambios de estado civil puede suspender tus beneficios)

Los pagos pueden realizarse en la agencia virtual, en la banca corresponsal o directamente en las ventanillas internas de las agencias.

Los grupos de atención prioritaria —menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas— recibirán atención preferencial durante las cuatro jornadas.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!