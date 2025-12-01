Pasaportes se darán sin turno hasta el 31 de diciembre: estos son los requisitos

El Registro Civil informó que el trámite se puede realizar en 27 agencias del país

El Registro Civil entregará pasaportes sin necesidad de conseguir turnos. La medida regirá, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hasta el próximo 31 de diciembre se extendió el plazo para obtener el pasaporte sin necesidad de gestionar un turno, según informó el Registro Civil.

La entidad recordó este lunes 1 de diciembre que este sistema sin turnos ya se venía aplicando desde el pasado 22 de septiembre.

Desde entonces se han emitido más de 106.000 pasaportes. El 60 % de usuarios obtuvieron el documento por primera vez y el resto lo renovó, detalló la institución.

El Registro Civil mencionó que el horario de atención será 08:00 a 17:00 en las 27 agencias que hay en todo el país.

534.084 pasaportes se emitieron hasta noviembre del 2025

Cuáles son los requisitos y precios del pasaporte en Ecuador

Primero debe ingresar al sitio web del Registro Civil para cancelar valor del trámite, que es de 90 dólares, sea por primera vez y renovación.

Únicamente los adultos mayores pagarán $45 por el documento, mientras que las personas que tengan 30 % o más de discapacidad, obtendrán el pasaporte sin costo.

Con el comprobante de pago acérquese a las oficinas del Registro Civil, portando también la cédula de identidad y el pasaporte vigente.

En caso de robo o extravío del documento, debe denunciar en la web del Consejo de la Judicatura.

Si el pasaporte es para un menor de edad, mamá y papá deberán acompañarlo a hacer el trámite. Si alguno no puede, deberá autorizar su representación con un poder notariado.

Si uno de los padres reside en el exterior, la autorización será con un poder consular, donde constarán nombres completos y número de cédula del menor.

El Registro Civil recordó que únicamente en las agencias de Quito (matriz de Iñaquito), Guayaquil (Gobierno Zonal, en la avenida Francisco de Orellana) y Cuenca (San Blas) se entrega el documento el mismo día. En las otras oficinas, la emisión demora hasta ocho días laborables.

