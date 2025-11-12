Matriculación vehicular: Guía para trámites digitales y horarios extendidos de la ANT

La Agencia Nacional de Tránsito debió reagendar los turnos de atención ante las fallas en su sistema informático

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Ecuador emite 11 tipos de licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que superó los problemas con su sistema informático AXIS y retomará la atención, para diversos servicios, en todo el país.

Durante varias semanas, la entidad presentó inconvenientes con este sistema, que gestiona los datos de los vehículos matriculados.

Esto generó incluso problemas para la atención en dependencias de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en Guayaquil.

La ANT indicó, en un comunicado, que en sus agencias se ampliará el horario de atención durante esta semana para cumplir con los trámites pendientes.

Qué pasará con los turnos pendientes

En el caso de los turnos que estaban programados para los días 7, 10 y 11 de noviembre, la ANT informó que los usuarios podrán acercarse en cualquier día de esta semana para ser atendidos.

Para esto, deberán acudir con el turno impreso y los requisitos correspondientes a cada trámite, precisó la entidad.

Uno de los trámites más requeridos en la ANT es la emisión de licencias, profesionales y no profesionales, por primera vez, así como su renovación.

