trámite de cedulación en el Registro Civil
El Registro Civil emite cédulas, sin turno, hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.CORTESÍA DEL REGISTRO CIVIL

Qué hacer si pierdes tu cédula en Quito o Guayaquil: trámite y requisitos 2025

La cédula de identidad es un documento que permite realizar trámites en instituciones públicas y privadas

La cédula de identidad es un documento clave para la ciudadanía, no solo como herramienta para validar datos sino también para realizar diversos trámites en instituciones públicas y privadas.

La entidad encargada de su emisión es el Registro Civil, que lo hace por primera vez pero también cuando toca renovarla, sea porque se caducó o porque se extravió.

En ese caso, debe reportar la desaparición del documento en el formulario del Consejo de la Judicatura.

Ese es uno de los requisitos para realizar el trámite. Además debe llevar el comprobante de pago. La renovación del documento vale 16 dólares.

Requisitos para renovar la cédula en Ecuador

El pago del trámite se realiza a través de la agencia virtual del Registro Civil o en agencias bancarias de Produbanco, Servipagos, Pago Ágil y Western Union.

El trámite para las personas con 30 % o más de discapacidad es gratuito.

Otros requisitos adicionales para actualizar la información en la cédula, son: documento de instrucción educativa, profesión u ocupación, y carnet o certificado para miembro de la Fuerza Pública Ecuatoriana.

Hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, la entidad emite cédulas sin turno previo, por lo que solo deberá acercarse a una de las agencias.

En el caso del Registro Civil municipal de Guayaquil, el costo por renovación es de $14. El valor se cancela en las agencias del Banco Guayaquil.

