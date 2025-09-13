Corte Constitucional tramita acciones de la Liga Azul por su destitución

Yadira Saltos, Augustos y Eduardo Franco Loor presentaron acciones extraordinarias de protección sobre su caso en el TCE

Uno de los Tribunales de Admisión de La Corte Constitucional aceptó a trámite los recursos de la Liga Azul.

En la Corte Constitucional se tramitan las acciones de protección solicitadas por integrantes de la denominada Liga Azul, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron destituidos mediante una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Santiago Becdach, quien impulsó el caso ante el TCE junto a la activista Pamela Troya, alertó sobre el proceso que se desarrolla en la alta corte. En su cuenta de X escribió: “La muy honorable Corte Constitucional acaba de admitir a trámite la acción extraordinaria de protección interpuesta por la Liga sobre la sanción electoral sentenciada por el TCE sobre la denuncia que pusimos con Pamela Troya”.

¿De qué se trata la acción de protección?

En el historial del caso, la Corte registra la presentación de acciones de protección por parte de los exvocales vinculados con el correísmo Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.

Saltos argumentó que “las decisiones judiciales impugnadas vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en las garantías del cumplimiento de normas y derechos de las partes, del principio de legalidad, de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones”.

Por su parte, Loor aseguró que se vulneraron sus derechos a la igualdad, al debido proceso en las garantías del cumplimiento de normas y también de ser escuchado en el momento oportuno.

Augusto Verduga también presentó una acción similar en contra de la sentencia de apelación sobre su destitución. Cabe recordar que fue en segunda instancia cuando el TCE ratificó la destitución de cuatro vocales del CPCCS (tres principales y una suplente).

De acuerdo con la Corte, la decisión sobre la admisión a trámite de las acciones de protección fue tomada por el Tribunal de Admisiones, integrado por los jueces Karla Andrade, Alí Lozada y Richard Ortiz.

Sobre la Liga Azul

El 31 de enero de 2025, el TCE ratificó la destitución de cuatro consejeros del CPCCS por incurrir en una grave infracción electoral durante su participación en las elecciones seccionales de febrero de 2023.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la destitución de la Liga Azul en última instancia. ARCHIVO

Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías (suplente) habían apelado la sentencia impuesta por el juez Fernando Muñoz en septiembre de 2024.

Los exconsejeros fueron asociados con el correísmo por la difusión de videos con los colores y frases atribuidas al movimiento Revolución Ciudadana. Cabe recordar que los postulantes al CPCCS no pueden ser militantes ni adherentes de ningún partido político, al menos cinco años antes de su inscripción.

