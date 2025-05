¿Qué dice la Revolución Ciudadana sobre la prisión preventiva para Augusto Verduga?

Hace 10 meses, en junio 2024, Augusto Verduga era uno de los cinco precandidatos presidenciales de la Revolución Ciudadana (RC). Ahora, pocas voces del movimiento del expresidente Rafael Correa se pronuncian en torno a la situación del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El 6 de mayo de este 2025, la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, le dictó prisión preventiva, en el proceso por asociación ilícita.

"Es algo maquiavélico": Luisa González sobre los audios de Augusto Verduga Leer más

¿Qué dice Mónica Palacios sobre Verduga?

"Claro que nos preocupa la persecución que existe del gobierno actual y de la Fiscalía, es algo que hemos tenido que vivir durante ya casi ocho años. Llama la atención que la señora Fiscal (Diana Salazar), cuando le conviene dice que no hay pruebas y que algunos chats no son reales. Por ejemplo, los chats entre ella y Fernando Villavicencio. Yo he investigado y se demuestra el tráfico de influencias que existía. Otros casos como los chats entre Aleaga y la fiscal, ella era la supuesta 'seño' y hasta el sol de hoy lo niega", dijo Mónica Palacios, asambleísta por la Revolución Ciudadana que fue reelecta.

Según la legisladora Palacios, "llama la atención que no exista un peritaje tecnológico claro, para ver si realmente esas conversaciones, en el caso de Augusto Verduga, son reales. La Fiscal trabaja a la carta y a favor del gobierno de turno. Claro que estamos preocupados, esperemos que la situación cambie a favor de las personas involucradas".

¿La bancada de la RC ha conversado sobre la situación de Augusto Verduga? La asambleísta Mónica Palacios contestó a EXPRESO que no han tenido conversaciones sobre ese tema. "Esperamos el peritaje, que diga si son o no verdaderos los chats. El compañero Verduga ha dicho que no son reales y debe existir una investigación a fondo de lo que pasó. A la final nos ha afectado como movimiento político. Quiero creer que no son reales y que él no grabó".

Para Palacios, si esas conversaciones en audio difundidas fueran reales, lo consideraría "una falta de respeto para los compañeros. Creo que la mayoría espera que justamente esta información se aclare para pronunciarnos. Siempre hemos estado a favor de Augusto, le hemos estado apoyando, esperemos que no sean reales las grabaciones".

También, Palacios comentó sobre la posición del expresidente Correa, quien en su cuenta de X ha compartido la versión de Augusto Verduga sobre los hechos. Él dice que no grabó las conversaciones en las que se escucha comentarios sobre la excandidata presidencial, Luisa González; a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, desacuerdos en la elección del binomio, etc.

"Tenemos una sola visión. Y es que hasta que no se compruebe con un peritaje telemático si efectivamente son reales o no, quiénes somos nosotros para juzgar. Pero si en el caso de que fueran reales, es una falta de respeto, es la misma posición, diferentes puntos de vista de todo este entramado. Ni el compañero presidente Correa ni la presidenta del movimiento, Luisa González, tienen pruebas".

"La justicia debe establecer el origen de los audios"

El asambleísta Leonardo Berrezueta, quien se mantendrá en el siguiente período legislativo, con la alianza entre RETO y la RC, fue cauto en sus comentarios sobre la situación de Augusto Verduga.

"Mal podría yo hablar a nombre de la Revolución Ciudadana porque, como sabe, no soy parte de la RC como movimiento político, soy parte de la bancada, tengo una alianza con RETO. Conozco muy poco del caso, evidentemente es preocupante que se conozcan y se ventilen públicamente reuniones que deberían ser privadas. Y de ahí, ya la justicia tendrá que hacer el trabajo de establecer el origen de esos audios, pero no deja de preocupar, decepcionar incluso, que se ventilen o se haya filtrado información y diálogos".

Además el legislador Berrezueta comentó: "La verdad no tengo el gusto de conocer al señor Verduga, nunca he cruzado palabra por él. No lo conozco personalmente, no tengo un criterio sobre cómo es él, se puede ver a luz pública que lamentablemente es grave la filtración de audios y ahí la determinación si se grabó o no, se hará en el proceso judicial. Me decepciona y preocupa mucho que se filtren audios".

Augusto Verduga estuvo muy activo en la campaña por el no a la consulta popular, promovida por el expresidente Guillermo Lasso. Fue parte de la llamada Liga Azul, que llegó al CPCCS, con apoyo del expresidente Correa.

Hasta el cierre de esta nota no respondieron al pedido para hablar sobre Augusto Verdugo, la legisladora Jahiren Noriega, que es parte de La Kolmena, colectivo al que pertenece el exvocal del CPCCS. Tampoco Franklin Samaniego.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!