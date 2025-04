"Es algo maquiavélico": Luisa González sobre los audios de Augusto Verduga

Nunca se lo esperó. La candidata presidencial y representante del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, se refirió este 28 de abril de 2025 sobre los polémicos audios del exconsejero Augusto Verduga, procesado por presunta asociación ilícita en el caso Ligados.

En entrevista con el programa Primera Plana, Luisa González expresó su rechazo a los audios de conversaciones que Verduga mantuvo con miembros de la Revolución Ciudadana: "(Grabar las conversaciones) es algo maquiavélico, pero también refleja una falta absoluta de transparencia, de honestidad, de lealtad, de principios y valores".

Sin embargo, la candidata y presidenta del movimiento correísta sostuvo que su valoración no acredita veracidad al proceso penal del caso Ligados. "No reconozco la validez de los audios porque hay mucha tergiversación, mucha mala información. Los recortan como les conviene y sacan conclusiones que no son ciertas", comentó y dijo que "yo jamás grabaría una conversación".

El hermano de Augusto Verduga contradice a Luisa González

Tras las declaraciones de Lusia González sobre los audios, Abraham Verduga Sánchez, hermano del exconsejero Augusto Verduga, salió a rechazar la postura de la candidata presidencial del correísmo y a dedicarle un mensaje.

"Dar por cierto el relato infame de que Augusto grabó conversaciones privadas es, sinceramente, profundamente doloroso. ¿Puedes imaginar a un hermano —a mi hermano— traicionándome de esa manera, grabándome en secreto? ¿De verdad convalidas como prueba unos chats obtenidos ilegalmente, violando la cadena de custodia y grotescamente manipulados?", cuestionó a través de su cuenta de X.

Además, el hermano de Verduga expresó su decepción: "Jamás pensé que una compañera, testigo y víctima de la persecución más vil, pudiera hoy sumarse a una operación de linchamiento mediático tan abiertamente canalla. Lo lamento en el alma. Nunca te desearía algo semejante y, si alguna vez te vieras en una situación así, puedes estar segura de que antes buscaría tu versión en privado".

"La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz, compañera. Y cuando ese día llegue, espero que tengas la grandeza de reconocer tu error respecto a Augusto", culminó su mensaje el hermano de Augusto Verduga a través de sus redes sociales.

