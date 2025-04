Augusto Verduga: es “profundamente canallesco y decepcionante” el abandono de Luisa

Las palabras de Luisa González, excandidata a la Presidencia y presidente de la Revolución Ciudadana, calaron hondo en el exconsejero de participación Augusto Verduga.

“(Grabar las conversaciones) es algo maquiavélico, pero también refleja una falta absoluta de transparencia, de honestidad, de lealtad, de principios y valores”, dijo González, en una entrevista radial el lunes 28 de abril de 2025, sin abordar el contenido de las conversaciones, que hoy motivan una investigación por presunta asociación ilícita.

Augusto Verduga respondió con un video en su cuenta en X. Se centró en defender su honor, identificarse como un perseguido y tratar de explicar que los audios encontrados en sus teléfonos celulares, extraídos por Criminalística hacia un disco duro y desde este se realizó la pericia de transcripción, fueron obtenidos de forma ilegal.

“No. No grabé esas conversaciones, no ordené grabarlas ni participé en ninguna acción que vulnerara la privacidad de nadie. Hay chats y audios sustraídos de forma ilegal. Algunas conversaciones son parcialmente reales, pero totalmente descontextualizadas; otras, abiertamente manipuladas de forma selectiva”, escribió en X.

Según él, las conversaciones, así como los chats extraídos de sus teléfonos celulares, son “un caso fabricado a toda prisa en tiempos electorales” y que tiene como objetivo “fracturar un proyecto político” como es la Revolución Ciudadana.

En el video hace otros señalamientos en los que cuestiona la forma cómo la Fiscalía General obtuvo sus grabaciones. “Durante el allanamiento se incluyó entre mis pertenencias un disco duro que no me pertenece, que jamás ha sido mío. Dice el informe pericial que de ahí extrajeron los audios; ese disco duro no es de mi propiedad. Además de ello, el supuesto proceso de extracción de la información se realizó sin la presencia de abogados defensores. Todo esto indica que el operativo no fue fruto de un hallazgo casual, sino el intento de revestir de legalidad información obtenida previamente de manera clandestina e irregular”.

El abogado de Eduardo Franco Loor asistió a la audiencia de extracción de información

En el expediente fiscal del caso Ligados, más concretamente en el cuerpo 2, consta un reporte con las firmas de los abogados que asistieron a la audiencia privada para la extracción de la información contenida en los teléfonos. Esta se realizó, según el documento, el 25 de enero de 2025 a las 16:00, en el Laboratorio de Criminalística, en Quito, y contó con la autorización de la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia. Asistieron 14 personas, entre estas Geovany Enríquez Martínez Ordóñez, abogado de Eduardo Franco Loor. También constan los impulsos fiscales enviados el 25 de enero a Verduga, Franco Loor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, en donde se les informó sobre la diligencia pericial.

El relato del exconsejero, quien salió del país el mismo 25 de enero pasado, el mismo día de la audiencia de extracción de información, también se centra en el comportamiento que ha tenido la Revolución Ciudadana y sus líderes. “Por eso duele más cuando hoy se me cuestiona desde un proyecto, al que me siento cercano, que compañeros de una causa común, que en vez de solidarizarse con que atraviesa una situación injusta, se sumen al coro de los acusadores. Sí, esos mismos acusadores que me endilgan la muerte de mi amigo. Es realmente canallesco. ¿Cómo alguien puede imaginar que voy a grabar a mi propia madre, a mi hermano, a mis cuñados, cómo puede pensarse que traicionaría a las personas que más amo!”.

También dijo que asumió su propia defensa judicial, porque no tiene dinero para pagar un abogado, pero “con la convicción profunda de que la verdad más temprano que tarde saldrá a la luz. ¿Es doloroso? Sí, es injusto, pero lo asumo con la frente en alto, porque sé quién soy, porque sé lo que he hecho y porque la lealtad no ha sido para mí apenas una estrategia, sino un principio de vida. Por eso no permitiré que nadie, absolutamente nadie, siembre siquiera la duda sobre mi integridad”.

