Caso Ligados: Abraham Verduga lamenta que Luisa González no compre su relato

La excandidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se refirió por primera vez a los chats y audios del caso Ligados este lunes 28 de abril de 2024.

Caso Ligados: Exconsejero Augusto Verduga se enfrenta a una posible orden de prisión Leer más

En una entrevista en Radio Armónica, la líder correísta dijo que apoyó a la asambleísta Ana María Raffo Guevara, quien presentó una querella en contra de la legisladora de su mismo movimiento, Ana Belén Yela, justamente después de que se hiciera pública una grabación donde Yela contaba a sus amigos que Raffo le cobraba diezmos a uno de sus colaboradores.

“Hablamos personalmente (con Ana María Raffo) y le dije ‘estás en todo tu derecho, es tu honor’”, dijo Luisa González, al tiempo que explicó que Yela, hija de la exministra María de los Ángeles Duarte, no era militante de la Revolución Ciudadana, sino que es parte del grupo La Kolmena, de Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

RELACIONADAS Ana Raffo presentó querella contra su compañera de bancada por audio de Ligados

Al ser cuestionada por el contenido de los audios de Verduga, Luisa respondió que cree que algunos están sacados de contexto, pero que el hecho de grabar le parecía maquiavélico. “Que alguien grabe una conversación me parece una falta de transparencia, de lealtad, de principios y valores”.

Abraham Verduga defiende a su hermano

Esta frase fue suficiente para que Abraham Verduga, el hermano mayor de Augusto Verduga, le escribiera un largo texto en X, en el que cuestiona a Luisa González.

"Es algo maquiavélico": Luisa González sobre los audios de Augusto Verduga Leer más

“Dar por cierto el relato infame de que Augusto grabó conversaciones privadas es, sinceramente, profundamente doloroso. ¿Puedes imaginar a un hermano, a mi hermano, traicionándome de esa manera, grabándome en secreto? ¿De verdad convalidas como prueba unos chats obtenidos ilegalmente, violando la cadena de custodia y grotescamente manipulados?”. Al tiempo que agregó: “Jamás pensé que una compañera, testigo y víctima de la persecución más vil, pudiera hoy sumarse a una operación de linchamiento mediático tan abiertamente canalla”.

Los audios, a los que se refiere, son 344 archivos MP4, que fueron extraídos, con una orden judicial, de dos teléfonos de Augusto Verduga hacia una memoria externa. El pasado 19 de marzo, el Laboratorio de Criminalística de la Policía recibió la orden de transcribir el contenido de las grabaciones, cuyo informe ha sido incorporado al expediente del caso Ligados.

RELACIONADAS Pablo Villagómez renuncia al concurso de la Judicatura tras audios de Augusto Verduga

“Lo lamento en el alma. Nunca te desearía algo semejante y, si alguna vez te vieras en una situación así, puedes estar segura de que antes buscaría tu versión en privado. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz, compañera. Y cuando ese día llegue, espero que tengas la grandeza de reconocer tu error respecto a Augusto”, agregó Verduga.

No, querida @LuisaGonzalezEc.



Dar por cierto el relato infame de que Augusto grabó conversaciones privadas es, sinceramente, profundamente doloroso. ¿Puedes imaginar a un hermano —a mi hermano— traicionándome de esa manera, grabándome en secreto? ¿De verdad convalidas como… — Abraham Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAbraham) April 28, 2025

Luisa González fue objeto de burlas

Audios de Verduga: El veto de Correa a los indígenas y a "la izquierda infantil" Leer más

En los audios hay conversaciones de más de una hora entre Augusto Verduga y su hermano Abraham, Ana Belén Yela y el comunicador argentino Julián Garrido. En dichos diálogos se refieren a Luisa González en términos descorteses. Dicen que es un títere de Rafael Correa, cuestionan el hecho de que no tenga la formación política e ideológica como ellos tienen. Se burlan que no lea o no conozca a sus referentes como el historiador marxista Perry Anderson, o el teórico marxista Antonio Gramsci. Incluso, dicen que en una entrevista con Alfredo Serrano Mancilla, de Celag-Data, sintió vergüenza porque le tuvieron que recomendar que no diga que lee la Biblia. Todo esto en el contexto de que Augusto Verduga esperaba ser el candidato a la Presidencia, en lugar de González.

Augusto Verduga, quien está procesado por asociación ilícita, ha cuestionado la legalidad del procedimiento de extracción de información y ha exigido pruebas que demuestren su conexión con la memoria externa y sus celulares. Ha repetido que se violó la cadena de custodia, que los audios han sido manipulados; ha insinuado que fueron hechos con inteligencia artificial o que han sido producto de espionaje.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada