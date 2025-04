Verduga reaccionó ante el video que circuló en redes previo a la muerte de Ruiz

Si el gobierno y la fiscalía son capaces de manipular un tema tan doloroso para destruirme, son capaces de cualquier cosa con tal de cumplir su objetivo político.



Me pueden golpear, incluso infligir daño, pero no me van a quebrar. No descansaré hasta encontrar respuestas sobre… https://t.co/Rkh2jvO7aY pic.twitter.com/cYdFAhB080