Luisa González y Augusto Verduga: de la complicidad política a las acusaciones

Un giro total. El reciente rechazo de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, a los audios del exconsejero Augusto Verduga marca un cambio en una relación que, según los chats judicializados en el caso Ligados, solía ser estrecha.

Aunque no aparentaba haber una relación entre González y Verduga, los chats judicializados en el llamado caso Ligados evidencian que siempre hubo un vínculo entre la Revolución Ciudadana y el exconsejero de Participación Ciudadana.

De hecho, consta que Verduga era uno de los precandidatos presidenciales del correísmo para enfrentar la campaña de 2025 y que incluso existieron reuniones para conversar del tema, aunque González negó que hayan tratado asuntos de la designación de autoridades.

Luisa González se distanció de Augusto Verduga y los audios del caso Ligados. ARCHIVO

Luisa González rompió el silencio sobre los chats de Verduga

Aunque tuvo comentarios esquivos sobre los chats y audios de Verduga durante la primera y segunda vuelta presidencial de 2025, González decidió expresar su postura en una reciente entrevista radial, que mantuvo este lunes 28 de abril de 2025.

González no solo dijo que es desleal el hecho que Verduga haya grabado conversaciones, en espacial con gente de la Revolución Ciudadana, sino que es propio de un pensamiento "maquiavélico". Pese a su criterio, la correísta aclaró que no puede dar veracidad a los audios, pues han sido manipulados.

El primero en reaccionar no fue el propio Verduga, sino su hermano Abraham Verduga. "Dar por cierto el relato infame de que Augusto grabó conversaciones privadas es, sinceramente, profundamente doloroso. ¿Puedes imaginar a un hermano, a mi hermano, traicionándome de esa manera, grabándome en secreto?", publicó en su cuenta de X, donde dijo que espera que en su momento González "tenga la grandeza" de reconocer su error.

Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es investigado por el caso Ligados. Cortesía CPCCS

Verduga niega las conversaciones del caso Ligados

Luego, el propio Augusto Verduga publicó un video señalando su decepción por la postura del correísmo. "Lo que no esperaba -lo que duele de verdad- es que esta sentencia espuria que caerá sobre mí la recibiré sin el respaldo de personas a quienes guardé gran estima y a quienes consideré compañeros en la lucha por un Ecuador más justo", dijo.

No obstante, Verduga negó la veracidad de los chats y los audios del caso Ligados: "No grabé esas conversaciones, no ordené grabarlas, ni participé en ninguna acción que vulnerara la privacidad de nadie. Hay chats y audios sustraídos de forma ilegal. Algunas conversaciones son parcialmente reales, pero totalmente descontextualizadas, otras abiertamente manipuladas de forma selectiva".

Por otro lado, Verduga también habló sobre que reconoce que es un "fusible quemado" y que acepta el "abandono" de las personas que estimaba. "Todos sabemos en qué terminará este caso fabricado a toda prisa en tiempos electorales y con la única intención de fracturar un proyecto político. Es, ni más ni menos, la crónica de una sentencia anunciada".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!