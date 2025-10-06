Alias Fede es vinculado por Fiscalía en el caso de su propia fuga

Al cabecilla de la organización criminal Los Águilas la Fiscalía lo vinculó al caso que investiga por delito de evasión

Alias Fede fue trasladado a La Roca el pasado 4 de octubre; el país espera extraditarlo a Estados Unidos.

El pasado 20 de junio, Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla de la organización criminal Los Águilas, se fugó del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, ubicado en la vía a Daule. Tras este hecho, la Fiscalía General del Estado inició un proceso penal por evasión contra 22 personas.

De acuerdo con una publicación de la Fiscalía, a Gómez, junto a otras dos personas, fueron vinculadas a este caso. Esto lo comunicó la entidad en su cuenta de X, el lunes 6 de octubre.

Por otro lado, también indicó que, en septiembre 2025, a alias Fede, la Fiscalía le reformuló los cargos de alias Fede a delincuencia organizada. Él fue detenido, en enero de 2025, con más de 230 kilos de cocaína.

El pasado 23 de junio, la Fiscalía informó qué la entidad procesaba a 22 personas. Entre ellas, un privado de libertad, dos agentes de seguridad penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y 19 militares de las Fuerzas Armadas. A ellos, la Fiscalía los acusa del delito de evasión, tras la presunta participación de ellos en la fuga de Rolando Gómez.

Entre los elementos de convicción que fueron hallados en el interior del centro carcelario -específicamente, del pabellón 12, ala 24, donde se encontraba recluido alias Fede- constaban:

Bitácoras de ingreso y egreso al pabellón.

Bitácoras de visitas al dispensario médico.

Imágenes de cámaras de videovigilancia, entre otras evidencias.

Captura de alias Fede

Tras su fuga, la policía y la armada colombiana lo capturaron el 2 de octubre, en Medellín. En la madrugada del sábado 4 de octubre, él fue expulsado de Colombia.

El líder del grupo delictivo Los Águilas, brazo armado de Los Choneros, fue trasladado directamente a la cárcel de máxima seguridad, La Roca. Eso, para evitar cualquier intento de fuga y preservar la integridad de los procesos judiciales en su contra, aseguró la Policía Nacional.

Por otro lado, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Ecuador iniciará el proceso de extradición de alias Fede hacia Estados Unidos. En ese país, él enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado.

Él tiene un historial delictivo que incluye al menos 11 detenciones por varios delitos, como asesinato, robo, tenencia de armas y tráfico de drogas.

