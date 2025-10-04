Alias ‘Fede’ ya está en Ecuador: líder de Los Águilas fue trasladado a La Roca

El ministro John Reimberg anunció que Ecuador iniciará el proceso de extradición de alias Fede hacia Estados Unidos

la madrugada del 4 de octubre, tras ser capturado en Medellín, Colombia. El líder del grupo delictivo Los Águilas, brazo armado de Los Choneros, fue trasladado directamente a la cárcel de máxima seguridad La Roca.

RELACIONADAS Alias Fede es expulsado por Migración Colombia tras ser capturado en Medellín

La detención de ‘Fede’ se logró mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía de Colombia y la Armada colombiana. Tras su aprehensión, el gobierno colombiano ejecutó su expulsión inmediata, entregándolo a las autoridades ecuatorianas.

Alias Fede fue trasladado desde Bogotá en una aeronave oficial, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad que garantizó su ingreso al centro penitenciario.

Veloz responde a ADN sobre captura de alias Fede: "Mérito es del gobierno colombiano" Leer más

¿Quién es alias Fede y por qué fue trasladado a La Roca?

Alias Fede es señalado como uno de los principales líderes operativos de Los Águilas, grupo armado vinculado a Los Choneros, organización criminal con fuerte presencia en Ecuador. Su historial incluye delitos relacionados con narcotráfico, crimen transnacional y violencia armada.

Durante una rueda de prensa, el comandante general de la Policía Nacional, GraS. Pablo Dávila, informó que Gómez Quinde será recluido en La Roca “para evitar cualquier intento de fuga y preservar la integridad de los procesos judiciales en su contra”.

Ecuador busca extradición de alias ‘Fede’ a Estados Unidos

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Ecuador iniciará el proceso de extradición de alias Fede hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado. “Estamos coordinando con las autoridades norteamericanas para que este individuo responda ante la justicia internacional”, declaró.

Para más contenido de exclusivo y de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO